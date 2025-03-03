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    「葉霸」嗆傅崐萁通匪》國民黨︰綠營側翼挑起爭議 葉︰我不在意

    花蓮曾獲師鐸獎、退休老師葉春蓮（左）昨嗆傅崐萁通匪遭國民黨指控為綠營側翼，她說，不在意。（記者王錦義攝）

    花蓮曾獲師鐸獎、退休老師葉春蓮（左）昨嗆傅崐萁通匪遭國民黨指控為綠營側翼，她說，不在意。（記者王錦義攝）

    2025/03/03 14:46

    〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮80歲退休老師葉春蓮「葉霸」昨天當面嗆傅崐萁「通匪」，遭數名工作人員架離現場引發外界聲援，國民黨花蓮縣黨部今午澄清，葉女士就是綠營側翼安排來鬧場的，因為馬上就有畫面流出，網路一大堆謠言，都是綠營挑起爭議、造謠，現場沒有架離、拉扯。葉春蓮回應，她本來要去領樹苗，看到台上傅崐萁又要拿著麥克風愚弄人民才會很生氣，現場怒罵傅崐萁，至於被講綠營側翼已經不新鮮了，「我不在意啊！」

    國民黨花蓮縣黨部主委盧新榮說，「紀念孫中山先生逝世百年活動」暨「國會問政說明會」遭到綠營預謀性的鬧場及特定網軍側翼進行不實指控與惡意扭曲，甚至誣衊本次活動為所謂的「騙贈盆栽活動」，在此嚴正澄清，以正視聽。活動依法申請並合法舉辦的關門會議，並不對外開放，也未邀請媒體，送盆栽是民間社團贈送的，不是黨部。

    盧新榮說，上午10點50分傅委員才到場，尚未開始問政說明即遭葉某開始大聲咆哮謾駡，影響會場秩序，現場人士對此行為感到不滿，紛紛要求該人士離場，但對方拒絕並持續咆哮辱罵，導致全場氣氛沸騰，最終警方介入處理，全場近二千民眾、二千雙眼睛親眼見證全部過程，沒有拉扯、架離等情事，呼籲社會大眾以事實為依據，不要輕信造假謠言。

    花蓮市黨部主委、議員吳東昇說，本活動為關門會議，全程禁止錄音錄影，葉某咆哮時卻正巧有二樓牆角視角偷拍影片流出，合理懷疑綠營側翼與網軍的預謀惡意操作，國民黨強烈譴責製造群眾對立的手段。

    葉春蓮今天一早就去學校當志工，並到老人館打桌球，記者找到人後詢問被國民黨指控為綠營側翼自導自演？葉春蓮說，昨天她也是9點多來打多球，看到體育館外有樹苗，她根本不知道是傅崐萁在辦活動，後來十點多打完桌球經過，樹苗卻一盆一盆的往體育館內送，她就好奇走進體育館看，走到前面才看清楚台上是誰，原來是傅崐萁等一排人站在台上。

    葉春蓮說，她本來是想要去領樹苗，看到台上傅崐萁又要拿著麥克風愚弄人民，才會很生氣，現場怒罵傅崐萁說：「傅崐萁請你不要再到處做壞事」、「共匪」、「傅崐萁下台」等，他們講綠營側翼這已經不新鮮了，「我不在意啊！」，以前高中的時候，國民黨也都要學生入黨啊，「我完全不填啊！」

    「不管做什麼事情都有跟政治有關啊！」，葉春蓮說，教學生要愛國是不是政治？她並沒有教小孩子要去擁護國民黨、支持民進黨之類，「受教育是為了要分辨是非」，老師的責任就是要培養學生思考的能力、明白事理，不是指揮這樣可以做、那樣不可以做，要自己思考，問自己合理嗎？可能嗎？再去查資料找答案。

    花蓮曾獲師鐸獎、退休老師葉春蓮（左）昨嗆傅崐萁通匪遭國民黨指控為綠營側翼，昔日學生黃強（右）今天到桌球館關心老師。（記者王錦義攝）

    花蓮曾獲師鐸獎、退休老師葉春蓮（左）昨嗆傅崐萁通匪遭國民黨指控為綠營側翼，昔日學生黃強（右）今天到桌球館關心老師。（記者王錦義攝）

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