曾引爆「白紙運動」 中國青海省政法委前書記楊發森被雙開

中國官方3日通報，中共青海政法委前書記楊發森被開除黨籍和公職。（圖擷自微博）

2025/03/03 14:34

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國官方通報，青海省委前常委、政法委前書記楊發森被開除中共黨籍和公職。

中共中央紀委國家監委網站3日發出通報，經中共中央批准，中央紀委國家監委日前已對第20屆中央候補委員，青海省委前常委、政法委前書記楊發森嚴重違紀違法問題，進行了立案審查調查。

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通報稱，經查楊發森「對黨不忠誠、不老實」，違反中共中央8項規定精神，接受宴請和旅遊活動安排，違規借用車輛；在幹部選拔任用過程中為他人謀利並收受財物；違規收受、贈送禮金，違規從事營利活動；「貪慾膨脹，搞權錢交易」，利用職務為他人在工程承攬、企業經營等方面謀利，並非法收受鉅額財物。

通報稱，「依據有關規定，經中央紀委常委會會議研究並報中央政治局會議審議，決定給予楊發森開除黨籍處分；由國家監委給予他開除公職處分；終止其中共20大代表資格；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。」

公開資料顯示，今年54歲的楊發森是甘肅人。1994年3月離開解放軍後，長期在新疆工作，曾任中共新疆阿克蘇地委委員、庫車縣委書記；和田地委副書記、政法委書記；和田地委書記等職。2021年3月任新疆自治區政府副主席。

2022年，中國新疆烏魯木齊1棟住宅大樓發生火災，時任烏魯木齊市委書記楊發森指示嚴格執行疫情「封控」，導致大樓逃生通道鎖死、消防車無法接近社區火場搶救，最後釀下10死9傷悲劇。事件後，上海等地民眾走上街頭，引爆罕見示威「白紙運動」。

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