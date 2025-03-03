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    川普上任首月狂簽75道行政命令 白宮秘書：全是油門、沒有煞車

    川普上任首月即簽逾75道行政命令，大部分仍正常實施。（路透）

    川普上任首月即簽逾75道行政命令，大部分仍正常實施。（路透）

    2025/03/03 15:12

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統川普上任的第1個月，總共簽署超過75道行政命令，並引發約100起訴訟案，但大部分行政命令仍正常實施。白宮新聞秘書李威特形容，總統的行動「全是油門，沒有煞車」。更有共和黨人指出，川普兌現競選承諾的動作之快，民主黨人根本來不及反應。

    《華爾街日報》3日報導，川普以75道行政命令開啟他的第2個總統任期，不僅大幅高於他2017年初次就任總統的首月僅簽12道行政命令，也是拜登2021年就任首月的雙倍，更是歐巴馬2009年首次就任的4倍。

    川普最親近的顧問，包括負責政策計畫的白宮副幕僚長米勒，過去幾年即預先擬定行政命令，以避免重演川普第1個任期最初幾個月的內訌和混亂局面。一名政府官員表示，這些行政命令文件已事先經過現任白宮法律顧問、政權交接團隊律師沃靈頓（David Warrington）和其他律師審查。

    目前，川普的行政命令已引發約100起法律訴訟，但米勒和顧問團隊仍對某些行政命令竟未引發訴訟感到驚訝，並已準備好應對潛在的更多訴訟。

    白宮新聞秘書李威特形容川普兌現競選承諾的行動「全是油門，沒有煞車」，「如果你比對總統簽署的大量行政命令與我們面臨的極少數軟弱訴訟，我們相信命令將在法庭上得到支持」。

    川普如洪水般的行政命令，讓對手難以招架，也迫使法院必須加班處理訴訟。喬治亞州州長坎普（Brian Kemp）直言，民主黨的問題在於，川普動作如此之快，以至於他們搞不清楚自己想追求什麼。

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