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獨家》數萬「字紋弓蟹」寶寶爬行！ 墾丁奇景超療癒

數萬隻「字紋弓蟹」寶寶再現滿州港口溪。（記者蔡宗憲攝）

數萬隻「字紋弓蟹」寶寶再現滿州港口溪。（記者蔡宗憲攝）

2024/11/02 08:38

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春半島陸蟹生態豐富，近期正值幼蟹（大眼幼蟲）從海口回溯陸地時節，恆春半島生態解說員古清芳等人近日發現，颱風大雨後「字紋弓蟹」數萬幼體大量回溯，繼2018年後再現小螃蟹密密麻麻爬行的生態奇景，吸引許多生態愛好者爭睹拍攝，保育人員也提醒民眾，觀賞時避免近距離干擾。

當地居民俗稱「扁蟹」的字紋弓蟹，屬於恆春半島常見陸蟹種類，但下海產卵時間點一直是學界的謎團，公、母蟹夏季從陸地避開各種危機，利用河川大水豐沛時到海中交配釋卵，近期正是孵化幼蟹回溯上岸成長季節，適逢康芮颱風帶來豐沛雨水，有助於幼蟹沿著河口上岸，這次也是2018年後，字紋弓蟹幼體再次大規模回溯奇景。

「大爆發的壯觀畫面，有如觀賞專業生態頻道！」資深解說員阿嘉說，恆春半島生態從夏季蟹媽媽過馬路，寄居蟹換新家，一直到秋季的幼蟹回溯，都是世界級生態畫面，遊客們到訪墾丁其實有許多精采之處，值得深度旅遊不是只走馬看花。

字紋弓蟹幼體（大眼幼蟲）回溯是陸蟹生活史的一個階段，每年後灣、南灣、砂島、大灣等區域都有紀錄，但量體有大有小，陸蟹在大潮夜晚來到海邊，將成千上萬的卵釋放到海洋中，不久卵就孵化成蚤狀幼蟲，接著成為大眼幼蟲回溯成長，一輩子生長都在河海周邊，能夠看到這樣的奇景是大自然恩賜，也期盼民眾更重視生態環境保育。

數萬隻「字紋弓蟹」寶寶再現滿州港口溪。（記者蔡宗憲攝）

數萬隻「字紋弓蟹」寶寶再現滿州港口溪。（記者蔡宗憲攝）

數萬隻「字紋弓蟹」寶寶再現滿州港口溪。（記者蔡宗憲攝）

數萬隻「字紋弓蟹」寶寶再現滿州港口溪。（記者蔡宗憲攝）

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