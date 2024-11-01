竹市漸進取消機車兩段式左轉 11/4中午起東光路可直接左轉光復路

新竹市將漸進取消機車兩段式左轉，其中機車量大的東光路機車左轉光復路二段4日中午後上路。圖為待轉停等在光復路的機車已溢出機車待轉格情形。 （市府提供）

2024/11/01 12:59

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府推動漸進式取消機車兩段式左轉的交通政策！交通處表示，市轄已有多條道路取消機車兩段式左轉，經評估後，4日中午起將開放機車在東光路直接左轉進入光復路，但仍保留兩段式左轉的轉格，提供來不及左轉機車使用，期許透過分流，解決該路口光復路機車待轉格溢流、壅塞情況，並紓解該路口的車流。

交通處表示，竹市光復路二段與東光路交會口是市區重要交通樞紐，上午尖峰時段的車流壓力大，園區通勤、接送學生的車輛及往市區方向的車流都會在此匯集，尤其東光路左轉往園區方向機車車流量大。經交通處調查數據顯示，晨峰時段在光復路待轉的機車數量高達826輛，平均每個週期約50輛，雖待轉區已經加大，仍不敷使用，常溢流到對向車道，進而影響光復路二段雙向車流的通行效率。

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市府交通處視察東光路機車直接左轉光復路改善措施，同時配合號誌時相調整，避免與對向車流交織衝突，在安全考量下，宣佈將從11月4日12時起正式實施。交通處指出，光復路二段與東光路口在晨峰時車流各方向都相當大，市府委託顧問公司調查各方向車流量分析事故資料進而提出改善方案，經交通改善小組多次討論與委員共識，學府路朝向增加1車道，而東光路機車待轉溢流問題，則朝取消兩段式左轉方向辦理。

交通處補充，為改善東光路機車左轉光復路，市府已先行加大機車待轉區，但未能有效解決機車待轉區溢流情形，不僅影響光復路二段車流，也增加事故風險。因此決議東光路機車取消兩段式待轉，直接左轉，並透過號誌時相調整，解決與學府路右轉車流衝突問題。

交通處表示，11月4日前會拆除東光路機車兩段式左轉牌面，並調整相關標誌、標線及號誌，4日中午12時起實施東光路直接左轉光復路，同時也會保留原有機車待轉格，機車若跟不上車流速度，仍可在待轉格停等。

新竹市將漸進取消機車兩段式左轉，其中機車量大的東光路機車左轉光復路二段4日中午後上路。圖為東光路有許多機車要左轉光復路，卻要兩段式左轉到光復路口情形。 （市府提供）

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