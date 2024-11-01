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    宜蘭頭城土石流沖破住家牆壁 住戶回憶驚恐逃過一劫

    宜蘭縣頭城鎮石城車站附近，昨因大雨發生土石流，台鐵派員剷除站前廣場的淤積泥沙。（民眾提供）

    宜蘭縣頭城鎮石城車站附近，昨因大雨發生土石流，台鐵派員剷除站前廣場的淤積泥沙。（民眾提供）

    2024/11/01 13:02

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣頭城鎮石城車站附近，昨因大雨發生土石流，除溢流至台2線濱海公路阻斷交通外，還衝破民宅住家牆壁，滿屋都是土石泥塊及枯枝，有住戶今早回家清理家園，看見慘況驚恐表示「還好逃過一劫」，泥流又急又快，再晚一步恐遭掩埋。

    頭城石城火車站附近，昨因豪大雨沖刷山坡發生土石流，是繼2年前再度有滾滾泥漿夾帶土石、枯枝傾瀉而下，加上一旁溪水暴漲，不僅波及附近6戶住家，也造成周邊道路滿目瘡痍，台2線116公里處因泥流淹沒，導致交通受阻，相關單位今天已到場清理，台鐵也派員剷除站前廣場的淤積泥沙。

    住家慘遭土石流淹沒的吳姓住戶表示，昨天雨勢斷斷續續，約中午聽到山上傳來轟隆聲響，心裡頓時大感不妙，立刻跑出去察看，果真不到1分鐘，大量土石泥流就沖下邊坡，當時立刻跳上車開走，才能逃過一劫，否則恐被土石掩埋。

    他說，昨晚借住朋友家，一早趕快回來查看房屋狀況，因為世代居住這裡，加上就在附近工作，也沒有能力再買其他房子，只能盡快修復後繼續住，謝謝相關單位第一時間的協助，撤離住戶並投入災後復原工作。

    由於現場土石量龐大，多台卡車、挖土機等機具不斷同時作業，陸續將土石堆清除，住戶也相繼投入清掃家園工作，針對部分住家牆壁遭土石沖損，住戶無奈表示只能待後續完成清掃作業後再進行重建。

    宜蘭石城車站附近，昨因大雨發生土石流，除溢流至台2線濱海公路阻斷交通外，還衝破民宅住家牆壁，滿屋都是土石泥塊及枯枝，機具今進場清理。（民眾提供）

    宜蘭石城車站附近，昨因大雨發生土石流，除溢流至台2線濱海公路阻斷交通外，還衝破民宅住家牆壁，滿屋都是土石泥塊及枯枝，機具今進場清理。（民眾提供）

    民宅牆壁遭土石流掩埋，被泥流衝破一個大洞。（民眾提供）

    民宅牆壁遭土石流掩埋，被泥流衝破一個大洞。（民眾提供）

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