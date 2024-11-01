比雙11周年慶更低價！電器空調影音大展11/1至11/4世貿一館登場

臺北市長蔣萬安出席「2024電器空調影音大展」開幕典禮，並參觀各展覽攤位。（記者田裕華攝）

2024/11/01 13:15

〔記者楊心慧／台北報導〕2024電器空調影音大展於今起至11月4日在世貿一館登場，此次號召全球100大品牌齊聚，攜手搶攻家電市場，如LG、國際牌、SONY、SHARP等，展位達400格，此次聯合百大家電品牌提早將2025年新款AI智慧家電首度展出，更有千款家電超越雙11周年慶價格，歡迎民眾搶先雙11周年慶早鳥優惠採買生活所需家電。

台北市長蔣萬安表示，為達成國家節能減碳目標，北市府成立產業節能淨零輔導團，針對企業提供節能改善與淨零轉型專業諮詢及輔導，目前聯合服務中心設立「產業節能淨零諮詢櫃台」，每週三提供產業節能諮詢、每週五提供產業淨零諮詢等臨櫃諮詢服務，增強企業對國內外節能淨零發展趨勢與規範的認知。

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蔣萬安進一步指出，企業可透過諮詢獲得解決方案，並增設產業節能淨零專區網頁、彙整中央補助資源及碳認證相關資訊，後續將持續依據企業需求，邀請辦理主題說明會及碳培力課程，提升企業碳適應能力。

中華民國電器商業同業公會理事長廖全平表示，公會每年定期辦理電器大展、3C大展、年終購物展等5場大展，此大展預計吸引超過20萬人參訪，創造18億元以上的效益。

2024電器空調影音大展聯合百大家電品牌，更有千款家電超越雙11周年慶，挑戰最低價，如電視、冷氣、冰箱、洗衣機喊出最少降價1.1萬元，電視＋冰箱11,111元、冰箱＋洗衣機＋吸塵器111,111元家電組合優惠及滿額抽11萬元家電活動，更多活動詳情，請至活動官網查詢。

臺北市長蔣萬安出席「2024電器空調影音大展」開幕典禮，並參觀各展覽攤位。（記者田裕華攝）

臺北市長蔣萬安出席「2024電器空調影音大展」開幕典禮，與來賓合影。（記者田裕華攝）

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