康芮遠離 桃園萬聖城週末活動照常舉行

康芮颱風遠離，桃園萬聖城恢復正常，週末活動照常進行。（觀光旅遊局提供）

2024/11/01 13:15

〔記者謝武雄／桃園報導〕康芮颱風來襲，考量民眾考量，2024桃園萬聖城活動已於第一時間撤場，由於颱風逐漸離開，明、後天活動仍然照常進行，另外深受民眾歡迎搗蛋鬼校車、公車亭、學院畢業拍照打卡牆皆再度回歸現場，另頗受歡迎的創意萬聖市集也恢復正常，讓民眾好吃又好玩。

桃園萬聖城為了讓民眾持續感受活動氛圍，將以最快的速度積極恢復展區，深受民眾歡迎的搗蛋鬼校車、公車亭、學院畢業拍照打卡牆、造型充氣氣偶，以及沿著綠一綠二所打造的造型燈串，皆再度回歸現場，還有豐富熱鬧的創意萬聖市集，讓大家好吃又好玩。

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其中週末活動有親子界偶像天團YOYO家族哥哥姊姊親子活動，晚間Halloween JUMP由DJ Cookie、MC Johnny Jin以及桃園市街舞協會帶來熱舞電音派對；至於週日則是救援小英雄波力領軍帶動跳及人偶見面會、雲門教室親子律動派對，晚上則有與X-Plus創世界共同主辦的Hip Hop Halloween，邀請到MC耀宗、Sunny&Welly等6組嘻哈歌手帶來精彩表演。

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