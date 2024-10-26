不讓待轉區成「待撞區」 竹市西大路林森路取消機車兩段式左轉

新竹市林森路與西大路口取消林森路往西大路機車兩段式左轉，市議員劉康彥認為可提升路口行車安全。（記者洪美秀攝）

2024/10/26 09:39

〔記者洪美秀／新竹報導〕習慣騎機車兩段式左轉嗎？新竹市有多個路口即日起取消機車兩段式左轉，市議員劉康彥指出，除中正路與北大路，林森路左轉西大路口經他與市議員施乃如和陳建名爭取後，即日起也取消兩段式左轉，除提升路口安全性，也避免潛在的交通事故發生，但仍保留轉格，提供機車騎士適應。

劉康彥說，取消機車兩段式左轉的用意包括因機車在路口若要左轉又要前往待轉區，到底要如何打方向燈？也因不知如何打方向燈，可能導致後方車輛無法預測前方機車的動態，導致機車可能被撞。

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此外，待轉區恐成為「待撞區」，因為待轉區車潮太多就會滿出轉格外，且待轉區常設立在車道上、斑馬線旁邊，威脅行人路權。且待轉區對紓解車流的效率不足，兩段式左轉，最久可能要等兩次紅綠燈後才能左轉，尖峰時刻待轉區更無法負荷機車車潮，待轉區車輛爆出來後甚至會影響到汽車左轉，還有非同步號誌路口的對向直行車輛。

而林森路左轉西大路的車流不少，加上居民反映，議會民進黨團向市府交通處提案爭取，如今機車兩段式左轉的號誌牌已撤除，但保留轉格讓機車族適應，提醒機車族行經該處，不需再兩段式左轉了。

市府交通處表示，依據「道路交通安全規則」第99條規定，各縣市及市府近年逐步取消市區雙向各2車道路口機車兩段式左轉，目前竹市已取消機車兩段式左轉路口包括中正路與北大路、西大路與北大路、南大路與西大路等多處路口，且取消兩段式左轉後，事故無增加情形，獲市民正面評價。

交通處指出，考量林森路為雙向各2車道，經評估不致影響行車安全，故取消機車兩段式左轉，考量部分機車駕駛人跟不上車流速度切換至內側車道左轉，仍保留待轉格供民眾選擇使用，以提升行車安全。

新竹市林森路與西大路口取消林森路往西大路機車兩段式左轉，市議員劉康彥認為可提升路口行車安全。（劉康彥提供）

新竹市林森路與西大路口取消林森路往西大路機車兩段式左轉，市議員劉康彥認為可提升路口行車安全。（記者洪美秀攝）

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