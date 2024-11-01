為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    中國籍「鈺洲啟航輪」野柳擱淺 侯友宜：盼下午開始抽油

    中國籍「鈺洲啟航輪」日前在野柳觸礁擱淺，侯友宜表示，今日風災後最重要的復原工作之一是鈺洲啟航輪處置，希望下午開始抽重油。圖為今早狀況。（白珮茹提供）

    中國籍「鈺洲啟航輪」日前在野柳觸礁擱淺，侯友宜表示，今日風災後最重要的復原工作之一是鈺洲啟航輪處置，希望下午開始抽重油。圖為今早狀況。（白珮茹提供）

    2024/11/01 12:52

    〔記者黃子暘／新北報導〕中國籍「鈺洲啟航輪」日前在野柳觸礁擱淺，漏油將嚴重衝擊當地生態，颱風「康芮」過境，新北市長侯友宜今（1）日在議會答詢時表示，今日風災後最重要的復原工作之一是鈺洲啟航輪處置，希望下午開始抽重油；侯也說，幸好老天保佑，颱風沒有讓船體斷裂，盼加速完成作業。

    新北市議員白珮茹指出，鈺洲啟航輪船上滿載近300噸殘油，擱淺處附近有多個敏感區，包含核二廠出海口、野柳軟絲復育區、野柳龜吼漁港，今早現場仍下雨濃霧，影響後續抽油作業，她憂心會重現2016年「德翔台北」北海岸觸礁，造成生態浩劫。

    白珮茹質疑，鈺號貨輪先前進港已有事故紀錄，交通部航港局PSC各項安全檢查是否有善盡核實鈺號船舶狀況、設備缺失、船員能力？為何才放行離港沒多久就喪失動力求救，政府是否有掌握航船動態？船隻從求救到擱淺逾36小時，面臨颱風或是作戰，政府應變能力是否足夠？遺憾交通部螺絲全鬆，讓事故無法避免。

    白珮茹補充，2016年的德祥案造成青鱗魚消失，蹦火船收穫全無，金山漁會與航商纏訟8年，二審敗訴，判航商免賠，此案現正上訴中，若政府疏失，受苦的都是百姓和生態，試問漁民保障何在？

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播