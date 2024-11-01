中國籍「鈺洲啟航輪」野柳擱淺 侯友宜：盼下午開始抽油

中國籍「鈺洲啟航輪」日前在野柳觸礁擱淺，侯友宜表示，今日風災後最重要的復原工作之一是鈺洲啟航輪處置，希望下午開始抽重油。圖為今早狀況。（白珮茹提供）

2024/11/01 12:52

〔記者黃子暘／新北報導〕中國籍「鈺洲啟航輪」日前在野柳觸礁擱淺，漏油將嚴重衝擊當地生態，颱風「康芮」過境，新北市長侯友宜今（1）日在議會答詢時表示，今日風災後最重要的復原工作之一是鈺洲啟航輪處置，希望下午開始抽重油；侯也說，幸好老天保佑，颱風沒有讓船體斷裂，盼加速完成作業。

新北市議員白珮茹指出，鈺洲啟航輪船上滿載近300噸殘油，擱淺處附近有多個敏感區，包含核二廠出海口、野柳軟絲復育區、野柳龜吼漁港，今早現場仍下雨濃霧，影響後續抽油作業，她憂心會重現2016年「德翔台北」北海岸觸礁，造成生態浩劫。

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白珮茹質疑，鈺號貨輪先前進港已有事故紀錄，交通部航港局PSC各項安全檢查是否有善盡核實鈺號船舶狀況、設備缺失、船員能力？為何才放行離港沒多久就喪失動力求救，政府是否有掌握航船動態？船隻從求救到擱淺逾36小時，面臨颱風或是作戰，政府應變能力是否足夠？遺憾交通部螺絲全鬆，讓事故無法避免。

白珮茹補充，2016年的德祥案造成青鱗魚消失，蹦火船收穫全無，金山漁會與航商纏訟8年，二審敗訴，判航商免賠，此案現正上訴中，若政府疏失，受苦的都是百姓和生態，試問漁民保障何在？

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