「警察真厲害」 尋回結婚20週年禮物

現金雖已被竊賊花光，但手機與結婚廿週年禮物LV手提包（圖左）仍在，讓李女與丈夫直呼「警察很厲害」。（記者張瑞楨翻攝）

2022/10/01 05:30

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市北區一家寵物店的李姓女老闆，上月十七日在店前卸貨時，車門未關妥，車內的LV手提包、LV零錢包、iPhone 13pro等財物被竊走，損失近廿萬元，其中LV手提包，是丈夫買給她的結婚廿週年禮物，李女連忙報案，警方透過監視器鎖定連姓竊嫌涉案，七天後逮到犯嫌，將深具紀念價值的LV手提包物歸原主，李女與丈夫感激地直呼「警察真厲害」。

中市警局第二分局立人所警員黃政翰於上月十七日接到李女報案，立即調閱周邊監視器影像，短短三小時就鎖定連姓竊嫌（四十七歲）涉案，但連男居無定所，警方找不到他，幸好賊星該敗，員警七天後巡邏時，巧遇正在閒晃的連男，立刻攔查盤問，他自知法網難逃，主動交出贓物，警方依竊盜罪函送法辦。

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警方通知李女與丈夫領回失物，夫妻清點後鬆了一口氣，雖然包包內的現金已被連男花光，但手機、皮包仍在，李女告訴警方，這個LV手提包是丈夫為她選購的結婚廿週年禮物，特別珍貴，且手機內還存有諸多重要資料尚未備份，幸好警方幫她找回。

李女還說，警方在調查過程中，夫妻發現她的iPhone 13pro手機訊號曾移動數日，但回撥時手機就立刻進入關機狀態，過一陣子手機又開啟，定位位置又移動，他們正想告知警方，卻接到連男落網訊息。

監視器拍到連姓竊嫌（箭頭處），趁著李女不注意時，於車內偷走「LV包」等財物。（記者張瑞楨翻攝）

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