警遭控偷拍16歲少女 北市信義分局：絕不護短

台北市信義分局偵查隊一名員警遭指控，涉嫌劈腿一名16歲未成年少女，期間還偷拍少女的不雅照。（資料照）

2022/10/04 21:21

〔記者王冠仁／台北報導〕台北市信義分局偵查隊一名警員遭指控，涉嫌劈腿一名16歲未成年少女，期間還偷拍少女的不雅照；警員正牌女友發現後與其分手，還提醒少女要小心。事情曝光後，信義分局晚間強調，目前已成專案小組積極調查蒐集相關事證，將秉持不護短、不掩護的原則偵辦此案，也將強化內部管理、淨化警察陣容。

據了解，信義分局一名年輕警員原本有一名正牌女友，但他透過交友軟體另外劈腿一名16歲少女，還疑似曾開著偵防車載少女出遊，甚至還偷偷拍下少女的不雅照片。某次正牌女友觀看員警手機，這才發現他劈腿，女友後來與該名警員分手，還透過網路平台提醒少女要小心。

請繼續往下閱讀...

不久後，有人向信義分局提出檢舉，全案因此曝光。

警方說，雖然目前尚未有人出面提告，且偷拍妨害秘密罪屬告訴乃論，但偷拍未成年少女恐觸犯「兒童及少年性剝削防制條例」，因此警方獲報後立刻組成專案小組積極調查蒐集相關事證，並於9月30日報請檢方指揮偵辦中。

信義分局強調，將持續秉持勤教嚴管，勿枉勿縱之決心，加強內部管理，如發現警員違法違紀具體事證，本不掩飾、不庇縱，勇於面對、深入查處並斷然汰除。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法