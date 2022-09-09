男警潛入女警浴室藏密錄器偷拍 被抓包辯稱「喝醉了」

三重警分局光明派出所傳男警在女警浴室裝密錄器偷拍。（記者徐聖倫翻攝）

2022/09/09 14:59

〔記者徐聖倫／新北報導〕警紀不彰！新北市三重警分局竟發生有男性員警偷偷將秘錄器藏芳香劑外殼內放入女警備勤浴室，企圖偷拍女警沐浴畫面，所幸有女警機警發現，未讓密錄器拍下任何畫面。經過內部調查，28歲的湯姓員警被揪出，後續也承認犯案，直稱自己是因為醉酒才會鑄下大錯，現已依妨害秘密罪嫌函送法辦。

據了解，三重警分局光明派出所7日舉辦秋節烤肉活動，湯員趁當日所內同仁大多在烤肉會現場，於是在晚間9時許潛入女警備勤室，接著將「芳香劑攝影機」放置在浴室洗手台下方，再偷溜出來假裝沒事。

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當晚10時許，有女警返回備勤室並進入浴室內準備盥洗，赫然發現洗手台下方怎麼多了個芳香劑，拿起一看還頗有重量，打開來看竟是密錄器，氣得通報派出所所長，分局督察組也即刻展開調查。

經調駐地閱監視器，督察組很快發現裝設「芳香劑攝影機」的人就是湯員，所幸才剛裝設完1個多小時就被發現，而這段期間也沒有女警使用浴室，所以密錄器沒有拍到任何不雅畫面。

湯員隨即被督察組偵訊，看著監視器他知道瞞也瞞不住，承認是他犯案，但他辯稱是因為當日喝了酒，醉後失態才會做這種事。訊後，督察組除將他依法送辦外，也予以行政處分小過1支，調地至警備隊，後續待判決結果出爐始可決定他的去留。

三重警分局表示，對於本次員警知法犯法感到遺憾，並承諾決不護短，必定追究到底並尊重司法判決，相關兩性平權、法紀教育，分局也將加強宣導力度，以免類似事件再次發生。

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