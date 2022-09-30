查獲刑案半年逾百件 台南警魏子閔獲頒首座「神警雄風關公」

台南市永康警分局復興所警員魏子閔獲頒首座代表線上查獲刑案績優特優的「神警雄風」關公獎座。（圖由永康警分局提供）

2022/09/30 12:45

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市警察局永康分局自2月起，以黑關公、琉璃關公等獎座，鼓勵線上查獲刑案績優人員，其中，復興所警員魏子閔迄今已連續6次獲得前3名，分局長甘炎民頒出首座代表特優的「神警雄風」關公獎座。

永康警分局表揚8月線上查獲刑案績優人員及受理報案服務態度績優人員，由甘炎民逐一頒發黑關公獎座、破案茶、蛋糕禮盒等，感謝員警在疫情期間仍認真辛勞付出，未有絲毫懈怠，全心全力維護轄區治安。

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線上查獲刑案績效績優人員部分，永康所警員林忠毅、林宥廷以14件並列第1名，復興所警員魏子閔、永康所警員周靖哲以1件之差並列第3，第5名復興所警員陳彥廷則有11件。

另外，復興所警員王凱於4至6月份受理民眾報案態度經評選列警察局級，由甘炎民代表市警局長方仰寧頒發獎牌。

受獎者中，獲頒首座「神警雄風」關公獎座的魏子閔，從2月起陸續於勤務中查獲酒駕、毒品與通緝犯等案，並查扣Ｋ他命、安非他命、毒品咖啡包等各級毒品，也曾奮不顧身地追捕通緝犯。4、5月間，阻止民眾遭到假投資詐騙，2月迄今已線上破獲逾百件刑案。

魏子閔表示，因對查緝案件很有興趣，很開心可以獲頒神警雄風關公獎，但榮耀並不屬於他個人，應歸功於派出所全體同仁良好的團隊合作。

台南市永康警分局長甘炎民（左3）頒發黑關公獎座獎勵線上查獲刑案績優人員。 （圖由永康警分局提供）

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