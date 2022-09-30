查獲刑案半年逾百件 台南警魏子閔獲頒首座「神警雄風關公」
2022/09/30 12:45
〔記者劉婉君／台南報導〕台南市警察局永康分局自2月起，以黑關公、琉璃關公等獎座，鼓勵線上查獲刑案績優人員，其中，復興所警員魏子閔迄今已連續6次獲得前3名，分局長甘炎民頒出首座代表特優的「神警雄風」關公獎座。
永康警分局表揚8月線上查獲刑案績優人員及受理報案服務態度績優人員，由甘炎民逐一頒發黑關公獎座、破案茶、蛋糕禮盒等，感謝員警在疫情期間仍認真辛勞付出，未有絲毫懈怠，全心全力維護轄區治安。
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線上查獲刑案績效績優人員部分，永康所警員林忠毅、林宥廷以14件並列第1名，復興所警員魏子閔、永康所警員周靖哲以1件之差並列第3，第5名復興所警員陳彥廷則有11件。
另外，復興所警員王凱於4至6月份受理民眾報案態度經評選列警察局級，由甘炎民代表市警局長方仰寧頒發獎牌。
受獎者中，獲頒首座「神警雄風」關公獎座的魏子閔，從2月起陸續於勤務中查獲酒駕、毒品與通緝犯等案，並查扣Ｋ他命、安非他命、毒品咖啡包等各級毒品，也曾奮不顧身地追捕通緝犯。4、5月間，阻止民眾遭到假投資詐騙，2月迄今已線上破獲逾百件刑案。
魏子閔表示，因對查緝案件很有興趣，很開心可以獲頒神警雄風關公獎，但榮耀並不屬於他個人，應歸功於派出所全體同仁良好的團隊合作。