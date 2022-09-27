釣蝦場歡唱走錯包廂 酒客被打瞎眼

黃姓男子到釣蝦場歡唱，走錯包廂被打瞎左眼。（翻攝該釣蝦場臉書粉專）

2022/09/27 11:31

〔記者黃佳琳／高雄報導〕劉姓男子和友人到釣蝦場唱歌喝酒，席間外出上廁所，返回包廂時後面突然跟著一名陌生男子，劉和友人質問對方身分，雙方一言不和起肢體衝突，劉男隨手拿酒瓶砸向該男子，造成他左眼重傷，治療後確定失明，高雄地院依重傷害罪判劉男徒刑5年6月。

判決指出，2020年4月21日凌晨5點多，劉姓男子和一票友人在林園區某釣蝦場的包廂內唱歌喝酒，劉男唱到一半時走出包廂上廁所，回包廂時，發現後面跟著不認識的黃姓男子，黃男走錯包廂跟劉男起了口角衝突，最後演變為全武行。

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衝突過程中，雙方互拿了酒瓶砸頭，隔壁包廂裡黃男的友人聽到爭吵聲趕往查看，雙方人馬各自拉住劉、黃兩人，但黃男因頭部傷勢嚴重，送醫時出現腦震盪、左眼外傷性視神經病變、眼球萎縮等傷害，經治療後左眼確定失明。

高雄地院審理時，劉男辯稱衝突過程中，自己的眼鏡被打掉，包廂裡面暗暗的，他患有嚴重閃光看不到，當下想逃離那裡，不知道自己拿的是酒瓶等語，且自己是先被攻擊，應屬正當防衛，就算防衛過當，應該也僅成立傷害致重傷罪。

但法官傳喚雙方多位在場證人出庭，根據多方證詞，認定劉男徒手持玻璃酒瓶多次毆打黃男，而且劉男用手觸碰到玻璃酒瓶時，依觸覺感知及聽聞酒瓶毆擊發出的聲響，不可能不知道自己是拿酒瓶砸人，因此不採信劉男說詞，依依重傷害罪判徒刑5年6月，可上訴。

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