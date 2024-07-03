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孩童吃小卷噎到 恆春餐廳老闆以「哈姆立克法」救命

孩童在恆春餐廳噎到花枝，老闆（右一粉紅色）扮英雄以「哈姆立克法」救命 。（古早味台式料理小館提供）

孩童在恆春餐廳噎到花枝，老闆（右一粉紅色）扮英雄以「哈姆立克法」救命 。（古早味台式料理小館提供）

2024/07/03 10:31

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春半島旅遊旺季，餐飲業者生意火熱，上週日有一家人到餐廳用餐，一名孩童不慎被小卷噎住，頓時表情痛苦，一旁家人緊張到不知所措，業者潘先生見狀，急忙使出多年前在飯店學習的「哈姆立克法」，順利幫孩子吐出梗塞異物，讓一家人感激不已，餐廳其他顧客也報以如雷掌聲，欽佩老闆的果斷處置。

「救一個小孩我可以開心好久了！」恆春古早味台式料理小館老闆潘先生說，當天中午生意不錯，她在忙碌的時候，突然聽到店內員工緊張呼救，有一家人圍著一名臉色漲紅呼吸困難的孩童，不斷叫孩子把東西吐出來，但孩子完全無法使力且表情痛苦，他當下想起早年在五星級飯店工作時，曾學習的「哈姆立克法」，經過連續操作急救，順利幫孩子將異物吐出，家長一直感謝，他也相當開心幫助到人。

哈姆立克法指噎到者意識清醒時，施救者站在他背後呈弓箭步，前腳放在他雙腳間，一手握住另一手拳頭，拳眼向內，兩手置於肚臍與劍突中間，若是孕婦噎到無法雙手環抱時，擠按部位要移至胸骨下半部。雙手往內、往上施力五次，反覆動作直到梗塞者咳出異物。如果梗塞者因缺氧而意識不清倒地，就要做心肺復甦術，每個循環後，檢查口中是否有異物並清除。

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