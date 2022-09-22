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    首頁　>　社會

    認錯通緝犯打傷人 新北市警局懲處2員警和所長

    新北市警局今做出懲處，翁姓、江姓員警記小過1次，永福派出所所長連帶處分申誡2次。（資料照）

    新北市警局今做出懲處，翁姓、江姓員警記小過1次，永福派出所所長連帶處分申誡2次。（資料照）

    2022/09/22 15:40

    〔記者徐聖倫／新北報導〕54歲黃姓男子日前遭新北市三重警分局員警誤認為通緝犯，雙方發生拉扯推擠，黃男受傷怒告警方，新北市警局今做出懲處，翁姓、江姓員警記小過1次，永福派出所所長連帶處分申誡2次。

    據了解，三重警分局永福派出所在20日晚間9時許執行通緝犯抓捕，在三重區後竹圍街巷弄內埋伏，見到黃男神似目標，於是上前盤查。因翁、江2員身著便服，又未第一時間表明身分，黃男拒不配合，雙方拉扯將近打了起來，直到最後一刻2員才表明身分並將黃男上銬帶回。

    後實際查出身分發現抓錯人這才讓黃男解銬走人，而黃男身上有多處擦挫傷，尤其臉部看起來非常誇張，連眼白都是血色，黃男驗傷後怒告三重警方傷害、妨害自由。

    黃男憤怒表示，自己已經用手護頭，但他的咽喉仍被員警用膝蓋死死頂住，全身大約有百處傷痕；黃男兒子也心痛護父，他表示父親晚上因為這件事難以入眠，他堅持要求警方賠償以及國賠。

    新北市警局公關室專員曾柏仲嚴肅表示，員警本著認真執勤的態度，但抓捕程序確有疏失，新北市警局將全面檢討，並承諾民眾造成的損害絕不避責。

    市警局今在行政懲處方面也初步祭出重懲，另也配合司法調查，承諾決不護短。

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