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    被誤當通緝犯打成豬頭！男怒告擬提國賠 警道歉函送自清

    新北市黃姓男子被警方誤認是通緝犯，上銬打得全身是傷，指控警方執法過當提告。（黃家提供）

    新北市黃姓男子被警方誤認是通緝犯，上銬打得全身是傷，指控警方執法過當提告。（黃家提供）

    2022/09/21 18:29

    〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市三重警分局警方查緝李姓通緝犯，恰巧黃姓男子走向歹徒座車，加上身形、特徵與李姓通緝犯接近，員警盤查，黃男拒絕還推打警方，雙雙倒地，黃男壓在翁姓警員身上，直到江姓員警及另3名支援警力將黃男拉開，上銬帶回釐清身分。黃男事後指控警方誤認，將他打成豬頭，控告員警傷害、妨害自由，警方依法送辦自清，也向黃男道歉。

    黃男大姊心疼透露，弟弟只是要外出領錢，就被警方指控為通緝犯，一下車就出手打人，支援3支援警力到場將弟弟上銬後，還朝頭部等要害往死裡打，到派出所後明知抓錯人，最先動手的翁姓警員仍態度囂張，還是所長、分局得知後，才解銬帶弟弟送醫、包紮，且拖延近4小時才受理報案，讓弟弟等人身心俱疲，指控警方執法過當，涉及重傷害、妨害自由、強制等罪嫌，而提出賠償金額，是為了給年輕員警機會，民事求償只是給警方教訓，希望司法還給弟弟公平，研擬對警方提出國賠。

    據了解，黃男為陸軍航特特種傘兵退役，身材壯碩，永福所江姓、翁姓員警當時埋伏查緝李姓通緝犯，當場詢問黃男兩次姓名，黃男拒不出示證件，加上身形、臉部與有槍砲等前科的通緝犯接近，認為黃男疑為通緝犯，依警職法要將他帶回釐清身分，黃男側摔警員後雙雙倒地，他沒戴安全帽，頭部、手腳多處受傷，雖然上銬後出示證件，但因天色昏暗，警方無法釐清證件真偽，加上狀況混亂，於是將他上銬帶回盤查，確認身分後就解銬。

    據了解，黃男指控被警方打得像豬頭，受傷需縫合，針對傷害部分，員警有誠意集資賠償他60萬元，但他指控遭5警壓制打傷，友人顏姓男子喊出給年輕員警機會，賠200萬元了事，黃男親友當時都在場，但警方告知無力負擔，黃男隨即透過親友向網媒爆料，全案因而曝光。

    警方調查，員警查緝的李姓通緝犯被發布竊盜、毒品兩條通緝，也有槍砲前科，相當凶殘，而翁姓警貞盤查黃男兩度問姓名，他都沒回應、拒絕盤查，甚至推打警方，加上台南殺警案後，員警警覺性較高，導致拉扯間受傷。

    據了解，黃姓男子就醫之際，透過友人顏男與警方協調賠償金額，顏男自稱軍職退休，告知警方可向警友募款，對警方生態相當了解，最後提出150萬元高額金額，警方代表告知沒有權益及預算，全案交由司法釐清責任歸屬。

    新北市黃姓男子被警方誤認是通緝犯，上銬打得全身是傷。（黃家提供）

    新北市黃姓男子被警方誤認是通緝犯，上銬打得全身是傷。（黃家提供）

    新北市黃姓男子被警方誤認是通緝犯，上銬打得全身是傷。（黃家提供）

    新北市黃姓男子被警方誤認是通緝犯，上銬打得全身是傷。（黃家提供）

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