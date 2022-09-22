遭誤認通緝犯被打傷 航特男提告、警方函送自清

黃姓男子遭誤認為通緝犯，指控被警打得全身是傷，警方執法過當。 （黃家提供）

2022/09/22 05:30

2員警反控黃男傷害

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市警三重分局便衣員警，前晚埋伏查緝李姓通緝犯，恰巧一名黃姓民眾走向通緝犯的機車，警民起糾紛，黃男昨天對警方提告傷害、妨害自由罪，指控員警打傷他的頭部、手腳，還被上銬帶走，執法過當；員警則稱，兩度詢問對方姓名未獲回應。新北警方針對誤認通緝犯一事向黃男道歉，並將當時埋伏查案的翁姓、江姓員警函送法辦，釐清有無違失；兩名員警也反控黃男傷害。

五十四歲黃男是航特傘兵退役，他指稱，當時出門領錢，欲付薪水給外籍看護，走到巷子卻遭不明人士不分青紅皂白攻擊，他反射性防衛仍遭壓制，直到制服員警趕抵，直覺得救並出示證件，卻又遭四名員警打傷，上銬帶回派出所後還被上腳鐐，直到確認身分才解銬、就醫，他頭部受傷、全身多處擦挫傷，縫合四針。

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三重警分局說明，廿日晚間九時許，永福派出所翁姓、江姓員警在後竹圍街巷內，埋伏查緝五十五歲李姓通緝犯，黃男因臉部、體格等特徵接近李嫌，翁員騎機車盤查黃，兩度詢問姓名，也告知是警察，黃仍不配合，還伸手到翁員後方，翁擔心對方攻擊，立即制止，兩人拉扯倒地，一旁江員及趕到的兩名厚德所員警拉開黃男，上銬帶回釐清身分，確認非李嫌後，解銬帶他就醫。

傳求償150萬 警方拒絕

據了解，黃男透過自稱國安局退休的顏姓友人與警方協調賠償金額，求償兩百萬元，後來提出一五０萬元，警方代表告知無權同意、也無預算，交由司法釐清責任歸屬。

黃男胞姊說，求償是希望給年輕員警機會，希望司法還弟弟公平，研擬對警方提出國賠。

警方表示，是依警察職權行使法盤查遭拒，加上台南殺警案後，員警警覺性較高，導致雙方拉扯間受傷，但並無動手；監視器畫面顯示黃男側摔翁員後，壓在他身上，同事及支援警力拉開他帶回釐清身分。

黃姓男子遭誤認為通緝犯，指控被警打傷。 （黃家提供）

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