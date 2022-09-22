為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    遭誤認通緝犯被打傷 航特男提告、警方函送自清

    黃姓男子遭誤認為通緝犯，指控被警打得全身是傷，警方執法過當。 （黃家提供）

    黃姓男子遭誤認為通緝犯，指控被警打得全身是傷，警方執法過當。 （黃家提供）

    2022/09/22 05:30

    2員警反控黃男傷害

    〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市警三重分局便衣員警，前晚埋伏查緝李姓通緝犯，恰巧一名黃姓民眾走向通緝犯的機車，警民起糾紛，黃男昨天對警方提告傷害、妨害自由罪，指控員警打傷他的頭部、手腳，還被上銬帶走，執法過當；員警則稱，兩度詢問對方姓名未獲回應。新北警方針對誤認通緝犯一事向黃男道歉，並將當時埋伏查案的翁姓、江姓員警函送法辦，釐清有無違失；兩名員警也反控黃男傷害。

    五十四歲黃男是航特傘兵退役，他指稱，當時出門領錢，欲付薪水給外籍看護，走到巷子卻遭不明人士不分青紅皂白攻擊，他反射性防衛仍遭壓制，直到制服員警趕抵，直覺得救並出示證件，卻又遭四名員警打傷，上銬帶回派出所後還被上腳鐐，直到確認身分才解銬、就醫，他頭部受傷、全身多處擦挫傷，縫合四針。

    三重警分局說明，廿日晚間九時許，永福派出所翁姓、江姓員警在後竹圍街巷內，埋伏查緝五十五歲李姓通緝犯，黃男因臉部、體格等特徵接近李嫌，翁員騎機車盤查黃，兩度詢問姓名，也告知是警察，黃仍不配合，還伸手到翁員後方，翁擔心對方攻擊，立即制止，兩人拉扯倒地，一旁江員及趕到的兩名厚德所員警拉開黃男，上銬帶回釐清身分，確認非李嫌後，解銬帶他就醫。

    傳求償150萬 警方拒絕

    據了解，黃男透過自稱國安局退休的顏姓友人與警方協調賠償金額，求償兩百萬元，後來提出一五０萬元，警方代表告知無權同意、也無預算，交由司法釐清責任歸屬。

    黃男胞姊說，求償是希望給年輕員警機會，希望司法還弟弟公平，研擬對警方提出國賠。

    警方表示，是依警察職權行使法盤查遭拒，加上台南殺警案後，員警警覺性較高，導致雙方拉扯間受傷，但並無動手；監視器畫面顯示黃男側摔翁員後，壓在他身上，同事及支援警力拉開他帶回釐清身分。

    黃姓男子遭誤認為通緝犯，指控被警打傷。 （黃家提供）

    黃姓男子遭誤認為通緝犯，指控被警打傷。 （黃家提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    社會今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播