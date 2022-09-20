情侶揹9條通藏大樓 手機桌布放他人身分證冒名躲警

情侶共揹9條通藏大樓和槍犯分租，手機桌布放他人身分證照謊報躲警，高市刑大一舉查獲3嫌，查獲槍彈、毒品。（記者黃良傑攝）

2022/09/20 12:40

〔記者黃良傑／高雄報導〕身揹詐欺、賭博等6案通緝的林姓男子，帶著3條通的女友亡命天涯，藏身鳳山某棟大樓，為防警方追捕，竟在手機螢幕桌布設為他人身分證相片，隨時可報假身分，高市刑大獲報搜索住處分租套房，林男竟還謊報另一名分租房客吳男名字，很快被警方識破，並在房內查獲毒品，同時在客廳起搜出1把手槍、子彈32顆，另一名分租的葉姓房客坦承持有。

據了解，遭通緝的林男（25歲）和邱女（29歲）涉詐欺、賭博等案，2、3月間遭檢方通緝，林揹有6條通緝，邱女揹3條通緝，分別被台中、桃園、新北、彰化、高雄等院檢通緝，今年4月間租屋鳳山區某大樓，同層分租套房還有葉男（25歲）、吳男、丁女分租。

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高市刑大獲報指8樓出租套房不時傳出異味，懷疑有住戶吸毒，警方日前持搜索票埋伏查緝，見邱女準備外出立即逮捕，再進屋搜查，發現葉男、林男、吳男等5人分租屋內3間房，最後在客廳搜出1把改造手槍、32顆子彈，葉男坦承持有槍械。

通緝犯林男向警方謊報身分，報名隔壁房客吳男的名字，警方技巧叫吳男名字，不料，被壓制在客廳的吳男聽見應聲「有」！使林男計謀當場穿幫，警方還發現林男、邱女將他人的身分證設為桌布，兩人辯稱拾獲王男、張女的身分證，拍照設為桌布，以應付警察攔檢，警方持保留態度將擴大追查，訊後解送檢方偵辦。

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情侶共揹9條通藏大樓和槍犯分租，手機桌布放他人身分證照謊報躲警，高市刑大一舉查獲3嫌。（民眾提供）

情侶共揹9條通藏大樓和槍犯分租，手機桌布放他人身分證照謊報躲警，高市刑大一舉查獲3嫌，搜出1把改造槍械。（民眾提供）

情侶共揹9條通藏大樓和槍犯分租，手機桌布放他人身分證照謊報躲警，高市刑大一舉查獲3嫌，壓制一名吳姓分租房客驗尿。（民眾提供）

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