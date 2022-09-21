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    南二監門口放炮為大哥出獄接風 帶頭主嫌投案囂張氣燄全消

    帶頭在南二監門口為林姓受刑人接風的蔡嫌（前中），在同行滋事份子陸續被逮捕後，今天下午4點多到麻豆分局投案，警方已逮捕16人到案。（記者楊金城攝）

    帶頭在南二監門口為林姓受刑人接風的蔡嫌（前中），在同行滋事份子陸續被逮捕後，今天下午4點多到麻豆分局投案，警方已逮捕16人到案。（記者楊金城攝）

    2022/09/21 17:48

    〔記者楊金城／台南報導〕台南第二監獄門口昨下午發生為假釋出獄的林姓受刑人接風滋擾案，南警持拘票大舉逮捕滋事份子後，帶頭主嫌蔡姓男子今天下午4點多向麻豆分局投案，不僅囂張氣燄全沒了，還帶了1個參與滋擾的嫌犯一起投案。

    台南市刑大、麻豆警分局至今下午為止，共計逮捕32歲蔡男在內的16位嫌犯到案，以組織犯罪、妨害公務進行偵辦。

    帶頭在南二監門口慶祝33歲林姓受刑人假釋出獄的蔡嫌，沒料到事件鬧大，同行滋事份子陸續被逮捕後，他在下午4點多到麻豆分局投案。

    蔡姓主嫌有妨害公務、詐欺、組織犯罪等前科，今年6月才刑滿出獄，和林姓受刑人是獄友，昨天下午4點多帶了20多人、開8台車前往南二監門口為林姓受刑人接風，因帶了鞭炮、煙火要施放，被南二監管理員勸阻，引發衝突，麻豆分局六甲分駐所4名員警到場處置，竟被圍堵叫囂辱罵，挑戰公權力讓台南檢警看不下去，今發動逮捕行動。

    蔡嫌在6月出獄後，8月曾在麻豆1家家俱行滋事擾亂店家營業，被以妨害自由和毀損罪嫌送辦，今天下午到案後，氣燄全沒了。

    林姓受刑人也在下午4點多到麻豆分局說明，他辯稱曾寫信要蔡嫌不要大張旗鼓前來接風，沒想到鬧出風波。

    林姓受刑人（左一）也在今下午4點多到達麻豆分局說明。（記者楊金城攝）

    林姓受刑人（左一）也在今下午4點多到達麻豆分局說明。（記者楊金城攝）

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