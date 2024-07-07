為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

外籍師帶學生唱耶誕歌「不算工作」 道明中學要付146萬退休金

在道明中學擔任外語教師的J男，因教學外還要協助行政工作，適用我國勞基法規定，法官判校方應給付退休金。（翻攝道明中學臉書粉專）

在道明中學擔任外語教師的J男，因教學外還要協助行政工作，適用我國勞基法規定，法官判校方應給付退休金。（翻攝道明中學臉書粉專）

2024/07/07 09:57

〔記者黃佳琳／高雄報導〕在高雄明星私校道明中學擔任外語教師的J男，65歲退休後，因沒領到退休金，怒控學校沒幫他投保勞工保險，提告求償370萬餘元；校方反駁外師不適用勞基法，不用投保，但法官查出，J男除了教學工作外，還要在耶誕節帶學生去他校唱耶誕歌等行政工作，已適用勞基法，因此核算後，判學校應賠146萬餘元。

判決指出，J男自2002年9月1日起任職，擔任編制外外籍兼課教師，至2007年8月31日辭職後，於2008年9月1日回任，直到2023年9月，因年滿65歲退休；J男退休時，發現自己無法領取退休金，校方給出解釋，指J男是採編制外專制兼任教師方式，按聘僱契約約定，應適用「教師法」而非「勞基法」，因此沒有幫他投保。

J男無法接受校方解釋，認為自己工作期間，除了教學外，每年耶誕節左右需在早上7點半到校，帶領學生們一同代表學校到高雄市區不同的小學去唱耶誕聖歌、參加每年度訂於星期六或日早上非上班日的耶誕節彌薩、參加國際部雙語班會議並輪流作會議紀錄、協助學校事務，如監考、培訓、學校工作及學校活動等行政工作。

J男翻查台灣法條，認為自己有從事教學外的行政工作，應適用勞基法，提告要求學校賠償370萬餘元的退休金和績效獎金；高雄地院審理時，校方重申，私立學校不是勞動基準法的適用單位，學校本來就不用幫J男投保或給付勞保退休金。

但法官根據勞動部公告，認為私立各級學校編制外「僅從事教師法所規定教師義務相關工作之教師」不適用勞動基準法之規定，而除教師法所規定教師義務相關工作以外，另有兼任其他類如行政等其他工作之教師，則有勞動基準法規定之適用。

依J男和校方簽立的聘僱契約書中，在工作描述」欄明確記載：「在職的英文老師（ELT）需有執行行政工作的責任」，「權利與義務」欄也記載：「由行政部門直接指派，每週執行2個小時交辦的行政工作」；法官認為，J男除了教學外，還要負責雙語招生宣傳活動、「耶誕節帶領學生到高雄市區不同的小學去唱耶誕聖歌活動（不論其是否進行雙語班招生）」，工作內容明顯與教學本身無關，適用勞基法規定，因此認定學校沒有幫J男投保，要賠償他退休後本可請領的146萬餘元退休金和勞工保險老年給付，可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
屏縣勞資調解案件逐年增 議員促縣府研議勞工訴訟補助
2024/06/02 16:12

屏縣勞資調解案件逐年增 議員促縣府研議勞工訴訟補助
台北「秦小姐豆漿店」爆勞資糾紛 勞動局：不排除通案檢查
2024/05/14 13:21

台北「秦小姐豆漿店」爆勞資糾紛 勞動局：不排除通案檢查

2024大溪大禧百工百業踩街 體驗沉浸式祭典
抓到了！嘉義市簡餐店遭潑漆 竟是少年前員工率3友來砸店
2024/05/14 19:42

抓到了！嘉義市簡餐店遭潑漆 竟是少年前員工率3友來砸店
獨家》枋寮醫院整形名醫被開除告非法解僱 院方痛訴違反多項醫療規定
2024/07/01 23:50

獨家》枋寮醫院整形名醫被開除告非法解僱 院方痛訴違反多項醫療規定
社會今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播