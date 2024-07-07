外籍師帶學生唱耶誕歌「不算工作」 道明中學要付146萬退休金

在道明中學擔任外語教師的J男，因教學外還要協助行政工作，適用我國勞基法規定，法官判校方應給付退休金。（翻攝道明中學臉書粉專）

2024/07/07 09:57

〔記者黃佳琳／高雄報導〕在高雄明星私校道明中學擔任外語教師的J男，65歲退休後，因沒領到退休金，怒控學校沒幫他投保勞工保險，提告求償370萬餘元；校方反駁外師不適用勞基法，不用投保，但法官查出，J男除了教學工作外，還要在耶誕節帶學生去他校唱耶誕歌等行政工作，已適用勞基法，因此核算後，判學校應賠146萬餘元。

判決指出，J男自2002年9月1日起任職，擔任編制外外籍兼課教師，至2007年8月31日辭職後，於2008年9月1日回任，直到2023年9月，因年滿65歲退休；J男退休時，發現自己無法領取退休金，校方給出解釋，指J男是採編制外專制兼任教師方式，按聘僱契約約定，應適用「教師法」而非「勞基法」，因此沒有幫他投保。

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J男無法接受校方解釋，認為自己工作期間，除了教學外，每年耶誕節左右需在早上7點半到校，帶領學生們一同代表學校到高雄市區不同的小學去唱耶誕聖歌、參加每年度訂於星期六或日早上非上班日的耶誕節彌薩、參加國際部雙語班會議並輪流作會議紀錄、協助學校事務，如監考、培訓、學校工作及學校活動等行政工作。

J男翻查台灣法條，認為自己有從事教學外的行政工作，應適用勞基法，提告要求學校賠償370萬餘元的退休金和績效獎金；高雄地院審理時，校方重申，私立學校不是勞動基準法的適用單位，學校本來就不用幫J男投保或給付勞保退休金。

但法官根據勞動部公告，認為私立各級學校編制外「僅從事教師法所規定教師義務相關工作之教師」不適用勞動基準法之規定，而除教師法所規定教師義務相關工作以外，另有兼任其他類如行政等其他工作之教師，則有勞動基準法規定之適用。

依J男和校方簽立的聘僱契約書中，在工作描述」欄明確記載：「在職的英文老師（ELT）需有執行行政工作的責任」，「權利與義務」欄也記載：「由行政部門直接指派，每週執行2個小時交辦的行政工作」；法官認為，J男除了教學外，還要負責雙語招生宣傳活動、「耶誕節帶領學生到高雄市區不同的小學去唱耶誕聖歌活動（不論其是否進行雙語班招生）」，工作內容明顯與教學本身無關，適用勞基法規定，因此認定學校沒有幫J男投保，要賠償他退休後本可請領的146萬餘元退休金和勞工保險老年給付，可上訴。

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