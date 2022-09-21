囂張！為假釋大哥接風 20多名小弟南二監門口「放煙火」還譙警3字經

20多名男子聚集南二監門口為假釋出獄的林姓受刑人接風鬧出風波。（讀者提供）

2022/09/21 11:34

〔記者楊金城／台南報導〕位在台南六甲的台南第二監獄昨天（20日）下午4點35分發生20多名男子聚眾叫囂事件，蔡姓男子帶人為假釋出獄的林姓受刑人接風，在南二監門口「放煙火」被制止後，一群人竟對著員警、監所人員圍堵叫囂甚至以三字經辱罵員警，事後還將影片po網耀武揚威，警方臉上無光。

麻豆警分局六甲分駐所當時來了2車至少3警勸阻，蔡男的人將鞭炮煙火收回，但警方為免衝突擴大，未當場帶回滋擾份子；台南市警察局長方仰寧昨晚立即指派成立專案小組，並報請檢察官指揮偵辦，麻豆警分局目前已逮捕1人到案，將持續追查蔡姓主嫌。

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帶頭的蔡姓男子嗆聲來自台南鹽水，相當囂張。南二監副典獄長黃坤芳今（21日）說，假釋出獄的林姓受刑人還有殘刑3年，蔡男和林男曾是同窗獄友，蔡男今年6月刑滿出獄，昨天下午帶人來到南二監門口為林姓受刑人接風，監所外的接風正常，但蔡男等人在南二監門口的174線道路旁擺放鞭炮煙火，獄方擔憂機關和路過民眾安全，上前勸阻才發生衝突。

黃坤芳說，因所方人員制止無效，急電六甲所報警處置，，謝麻豆分局強力介入制止，才讓聚眾起鬨者收起鞭炮後接人離去。至於假釋出獄的林姓男子是否違反假釋應遵守行為要再調查釐清。

麻豆分局現正對滋事民眾身分和犯行深入調查，強調法辦到底。

20多名男子聚眾南二監門口為假釋出獄的林姓受刑人接風。（讀者提供）

接風眾人在南二監門口的174線道路旁擺放鞭炮煙火被制止引發衝突。（讀者提供）

一群人圍堵員警還出言辱罵。（讀者提供）

一群人包圍員警。（讀者提供）

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