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    首頁　>　社會

    想放炮為出獄大哥接風還嗆譙警 檢警拘辦鬧事者

    對於在台南第二監獄前想放炮為出獄大哥接風的20多位青少年，拒絕員警勸阻還嗆譙員警，台南地檢署指揮警方拘提帶頭、滋事者查辦。（資料照）

    對於在台南第二監獄前想放炮為出獄大哥接風的20多位青少年，拒絕員警勸阻還嗆譙員警，台南地檢署指揮警方拘提帶頭、滋事者查辦。（資料照）

    2022/09/21 12:47

    〔記者王俊忠／台南報導〕9月20日下午5時許，法務部矯正署台南第二監獄1名林姓男受刑人獲准假釋出獄，監獄門口由蔡姓男子聚集20餘名青少年擺放大量鞭炮，欲等林男出獄時燃放慶賀，獄方制止勸離未果，委請麻豆警方到場處理，帶頭者與青少年向警方嗆聲還推擠，警方聯絡快打警力支援，檢方也簽發拘票拘提帶頭者與滋事者到案查辦。

    南市警麻豆分局六甲派出所員警獲報到場時，要求帶頭的蔡姓男子不要燃放鞭炮，不料，蔡男與現場青少年拒絕員警要求、還向警方大聲叫囂並發生推擠，現場警力強力制止。在場4名員警考量滋事者人數眾多與現場狀況恐有失控之虞，立即請求快打警力支援。

    現場整個過程經蔡男帶同前往接風的人員錄影後在網路流傳，台南地檢署檢察長葉淑文得知後，主動聯繫南市警局長方仰寧，指示查明帶頭及在場滋事者身分後，蒐集相關資料報請南檢指揮偵辦，由檢察官徐書翰以組織犯罪及妨害公務等罪名核發拘票，將帶頭者與滋事者相繼拘提到案。

    台南地檢署強調，檢方絕對不容許在警方執行勤務時，民眾以各種方式挑戰警方執行公權力的行為，如有違法行為必定積極查辦，以維護民眾對於警方執法及司法的信任。

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