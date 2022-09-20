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    李國輝縱火害死9人 恐逃亡、再縱火延押2月

    男子李國輝涉縱火害死9人，高院更三審認定李有逃亡、再犯縱火之虞，有羈押必要，裁定自9月27日起延長羈押2個月。（記者楊國文攝）

    男子李國輝涉縱火害死9人，高院更三審認定李有逃亡、再犯縱火之虞，有羈押必要，裁定自9月27日起延長羈押2個月。（記者楊國文攝）

    2022/09/20 17:29

    〔記者楊國文／台北報導〕緬甸華僑李國輝涉嫌在5年前凌晨於新北市出租公寓縱火，釀成9死慘劇，一審至更二審均指控他手段殘忍，無教化可能，共4度判他死刑，但最高法院仍發回高等法院更三審審理，檢方指控，經鑑定，李案發時有辨識能力，應判死刑，更三審認定李國輝犯殺人案罪嫌重大、有逃亡和縱火再犯之虞，裁定他從9月27日起，延長羈押2個月。可抗告。

    更三審裁定指出，李國輝縱火害死9人，涉犯殺人罪嫌重大，歷審均判死刑，有極高逃亡可能性，另外，李在犯本案之前的半年內，已有2次縱火犯行，且他自稱時常有幻聽情形，而在耳中謾罵聲音下被激怒而縱火，加上李仍未經過服藥控制，顯示有再犯之虞，有羈押原因和必要性，為維護社會治安、公共利益和審判、將來執行順利進行，因此裁定再延長羈押2個月。

    53歲的李國輝來台20多年，自稱遭受友人在臉書群組中以「藍牙播放聲音」方式霸凌、嘲笑，在本案發生前，李就曾有2次縱火行為被判刑。

    2017年11月初，李國輝經胡姓好友收留同住在隔間雅房內，卻不知感恩，因認為又聽到「聲音」，覺得還是蘇姓同鄉所為，兩度在蘇男家門口放置汽油瓶「警告」。同年11月22日凌晨，他竟在租屋處縱火，結果導致好心收留他的胡男、及其他不認識李國輝者共9名房客死亡。

    檢方偵辦時，將李國輝送往台大醫院鑑定確認他縱火時有辨識能力，將他求處死刑。

    審理時，李國輝仍堅稱是為了阻止怪聲音才縱火，但他也坦承，之前曾縱火被逮，警方有告誡他放火的危險性，且他案發後換衣服是為了躲警察，他還說：「知道縱火不對」、「怎麼判我都接受！」被害者家屬都認為李國輝罪行重大，應判死刑。

    一審判李死刑，高院審理認為，李國輝犯案前後與正常人無異，甚至還知縱火後要變裝，以逃避追緝，比一般人更為深慮，且他審理時沒有對家屬道歉，其犯罪手法殘酷、泯滅天良，行兇動機、手段令人髮指，屬聯合國兩公約所稱「情節最重大之罪」，前年5月判他死刑，褫奪公權終身，更一審、更二審均判他死刑。

    上訴後，最高法院特地開庭進行生死辯，檢察官林永義代表表達被害家屬意見，稱李國輝僅因細故竟蓄意縱火奪走9條人命，且至今沒有表達一絲歉意，應維持死刑。不過，最高法院不接受檢方和被害家屬意見，仍認為有再審理查明必要，將全案發回高院更三審。

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