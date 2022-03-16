為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    縱火釀9死5傷開延押庭 李國輝首稱肝積水、已4、5個月不舒服

    高院更三審今召開華僑李國輝縱火釀9死的延押庭，李稱有肝積水症狀、已4、5個月不舒服，檢方主張李獲戒護就醫，應繼續羈押。（記者楊國文攝）

    高院更三審今召開華僑李國輝縱火釀9死的延押庭，李稱有肝積水症狀、已4、5個月不舒服，檢方主張李獲戒護就醫，應繼續羈押。（記者楊國文攝）

    2022/03/16 15:13

    〔記者楊國文／台北報導〕緬甸華僑李國輝4年半前凌晨於新北市中和區出租公寓縱火，釀成9死5傷慘劇，歷審從一審至更二審都認定他觸犯「情節最重大之犯行」，且犯後無悔意，無教化可能，四度都判死刑，但最高法院仍撤銷發回更審，高院更三審今召開延押庭，李自稱有肝積水症狀，已4、5個月不舒服，請求交保，檢方主張李均有戒護就醫，應繼續羈押。

    更三審目前將李國輝送請量刑鑑定中，由於李的羈押日期將本月26日屆滿，高院更三審今特別開召開延押庭提訊他。

    李國輝庭訊首度指出，他有肝積水症狀，從去年底至今已有4、5個月不舒服，法官問他是否有就醫、服藥？李說，在看守所未給藥，但戒護到台北醫院看診時，醫生有開藥給他服用，律師團主張，因李有肝積水症狀，是否適合羈押，請合議庭審酌。

    53歲李國輝來台逾20餘年，已取得我國籍，曾有2次放火前科被判刑確定，檢方指控，李因施用安非他命而造成障礙症，2017年11月，因自認遭友人在臉書以「藍牙播放聲音」挑釁、嘲諷他，遂先2度在蘇姓同鄉的家門口放置汽油瓶以示警告，同月22日凌晨竟在租屋處引燃汽油縱火，導致好心收留他的胡男，以及8名素不相識的房客逃生無路而葬身火窟，另有5人燒燙傷。

    審理期間，台大醫院鑑定確認李國輝縱火時有辨識能力；李國輝供稱是為了阻止怪聲音才縱火，坦承「知道縱火不對」、「怎麼判我都接受」，也承認前案縱火被逮時，警方有告誡他放火的危險性，他案發後換裝是為了躲警察。一審、二審、更一審、更二審都認定李罪無可逭，判處死刑。不過，最高法院去年12月仍將此案撤銷發回更三審。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    縱火害9命！李國輝更三審再辯稱幻聽 檢：無精神障礙應判死
    2022/02/09 18:30

    縱火害9命！李國輝更三審再辯稱幻聽 檢：無精神障礙應判死
    李國輝縱火釀9死慘劇 女房東連秋香過失致死罪判1年10月
    2022/01/20 10:56

    李國輝縱火釀9死慘劇 女房東連秋香過失致死罪判1年10月

    升息時代 價值平衡策略抗波動
    緬甸華僑李國輝縱火害9命 4度判死刑發回更審
    2021/12/23 17:37

    緬甸華僑李國輝縱火害9命 4度判死刑發回更審
    縱火害9命4度被判死今開延押庭 李國輝：羈押我沒意見
    2021/09/22 16:17

    縱火害9命4度被判死今開延押庭 李國輝：羈押我沒意見

    新北曾進益聲援愛媽團體 要求法官重判虐貓嫌犯
    縱火害死9人「情節最重大之罪」李國輝第4度判死刑
    2021/04/14 10:22

    縱火害死9人「情節最重大之罪」李國輝第4度判死刑
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播