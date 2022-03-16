縱火釀9死5傷開延押庭 李國輝首稱肝積水、已4、5個月不舒服

高院更三審今召開華僑李國輝縱火釀9死的延押庭，李稱有肝積水症狀、已4、5個月不舒服，檢方主張李獲戒護就醫，應繼續羈押。（記者楊國文攝）

2022/03/16 15:13

〔記者楊國文／台北報導〕緬甸華僑李國輝4年半前凌晨於新北市中和區出租公寓縱火，釀成9死5傷慘劇，歷審從一審至更二審都認定他觸犯「情節最重大之犯行」，且犯後無悔意，無教化可能，四度都判死刑，但最高法院仍撤銷發回更審，高院更三審今召開延押庭，李自稱有肝積水症狀，已4、5個月不舒服，請求交保，檢方主張李均有戒護就醫，應繼續羈押。

更三審目前將李國輝送請量刑鑑定中，由於李的羈押日期將本月26日屆滿，高院更三審今特別開召開延押庭提訊他。

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李國輝庭訊首度指出，他有肝積水症狀，從去年底至今已有4、5個月不舒服，法官問他是否有就醫、服藥？李說，在看守所未給藥，但戒護到台北醫院看診時，醫生有開藥給他服用，律師團主張，因李有肝積水症狀，是否適合羈押，請合議庭審酌。

53歲李國輝來台逾20餘年，已取得我國籍，曾有2次放火前科被判刑確定，檢方指控，李因施用安非他命而造成障礙症，2017年11月，因自認遭友人在臉書以「藍牙播放聲音」挑釁、嘲諷他，遂先2度在蘇姓同鄉的家門口放置汽油瓶以示警告，同月22日凌晨竟在租屋處引燃汽油縱火，導致好心收留他的胡男，以及8名素不相識的房客逃生無路而葬身火窟，另有5人燒燙傷。

審理期間，台大醫院鑑定確認李國輝縱火時有辨識能力；李國輝供稱是為了阻止怪聲音才縱火，坦承「知道縱火不對」、「怎麼判我都接受」，也承認前案縱火被逮時，警方有告誡他放火的危險性，他案發後換裝是為了躲警察。一審、二審、更一審、更二審都認定李罪無可逭，判處死刑。不過，最高法院去年12月仍將此案撤銷發回更三審。

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