縱火害9命！李國輝更三審再辯稱幻聽 檢：無精神障礙應判死

李國輝（綠衣者）縱火釀9死5傷，高院更三審今天首度開庭，檢方主張，依鑑定，李國輝案發時有辨識能力，應判死刑。（記者楊國文攝）

2022/02/09 18:30

〔記者楊國文／台北報導〕緬甸華僑李國輝4年多前凌晨於新北市中和區出租公寓縱火，釀成9死5傷慘劇，從一審到更二審都認定他觸犯「情節最重大之犯行」，四度判死刑，最高法院去年底仍撤銷發回更審。高院更三審今天開庭，李國輝辯稱耳中傳來「聲音」才縱火，律師主張李國輝有精神疾病不得判死，驚險逃生的陳姓被害人出庭痛罵李國輝「一直說謊」，高檢署則主張，經鑑定，李國輝案發時有辨識能力、無精神障礙，應判死。

更三審下午首度提訊李國輝，也為他聘請通譯。人別訊問時詢問李國輝的住所、出生年月日等資料，他都對答如流，但被詢及是否聽得懂國語？他回答，「簡單的聽得懂」、「聽得懂一點點」，法官許文章仍指示通譯全程替李國輝翻譯。

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律師主張，李國輝患精神病，無法分辨現實，已影響生活、工作，依據人權公約，不得判死刑，歷審都判死刑已違法。另外，檢方偵查時共做6次筆錄，均是在沒有通譯情況下完成，也已違法，沒有證據能力。

檢方指控，李國輝在案發前曾在蘇姓同鄉家門口放置汽油瓶警告，但他否認，聲稱自備寶特瓶去買汽油，是因收留他的胡姓好友機車沒油，他未和胡男爭吵過，但承認縱火，不過不知道會造成重大死傷。

高檢署指出，李國輝在看守所接受醫師看診時，承認已有6、7個月沒有幻聽情況，經查，他曾因施用安非他命而有障礙，但台大醫院診斷認為李國輝沒有精神疾病，案發時並無精神障礙，縱火造成9死5傷的重大傷亡犯行，都有殺人故意，最高法院將全案撤銷發回更三審則是「誤解」。庭末，高檢署聲請傳喚看守所人員和醫生出庭作證。

四度判死 最高法院去年底撤銷發回更審

53歲李國輝來台逾20餘年，已取得我國國籍，曾有2次放火前科被判刑確定。檢方指控，李國輝因施用安非他命，造成障礙症，2017年11月，自認遭友人在臉書以「藍牙播放聲音」挑釁、嘲諷，兩度在蘇姓同鄉家門口放汽油瓶以示警告，同月22日凌晨竟在租屋處引燃汽油縱火，導致好心收留他的胡男，以及8名素不相識的房客逃生無路，葬身火窟，另有5人燒燙傷。

審理期間，台大醫院鑑定確認李國輝縱火時有辨識能力，他則聲供稱是為了阻止怪聲音才縱火，坦承「知道縱火不對」、「怎麼判我都接受」，也承認前案縱火被逮時，警方有告誡他放火的危險性，他案發後換裝是為了躲警察。一審、二審、更一審、更二審都認定李國輝罪無可逭，判處死刑。不過，最高法院去年12月仍撤銷發回更三審。

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