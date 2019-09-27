李國輝縱火奪9命發回更審 被害家屬：沒天理！殺人應償命！

2019-09-27 13:15

〔記者楊國文／台北報導〕有多次縱火紀錄的緬甸華僑李國輝，前年深夜在新北市中和區出租公寓縱火，釀成9死慘劇，一審判李死刑，高等法院認為，李奪走9條無辜人命，手段兇狼，是「情節最重大之犯罪」仍判死刑，但最高法院認定仍未盡調查，發回更審，高院更一審今首度開庭，律師團出招，聲請調取火災消防、政府開罰房東改建出租公寓等資料，但檢方不滿，回批沒有必要，應予駁回，因李是故意縱火殺人，反問「難道開車到人行道將人撞死，有必要鑑定人行道建設是否符合規定？」。下次庭期未定。

胞兄遇害的張程翔庭後痛罵全案審理冗長，還發回更審，批評殺一條人命都判死刑，何況李害死9條人命，「真的是沒有天理」、「沒有公平正義」，李國輝在地院出庭時還恐嚇、毆打證人，反問「這種人有悔意嗎？」，針對李的律師團指一審沒有通譯協助翻譯及今聲請調取公寓改建、開罰等資料，張指李國輝是從樓梯口就縱火，「就算是神仙，也不出來」，律師說房東違法改建才造成多人傷亡，則是「牽托（台語）」，太牽強了，另外，李國輝來台已18年，國語溜得很，在一審時對答如流，那需要通譯，李在裝蒜，「被害家屬要求的就是殺人償命」。

高院更一審除張程翔外，今還傳訊另名被害人家屬黃姓女子出庭，她對一、二審判決李國輝死刑表示沒有意見。李國輝訊後被還押，低頭不語。

李國輝自稱遭受友人在臉書群組中以「藍牙播放聲音」方式罷凌、嘲笑，在本案發生前，他曾有2次縱火行為，前年11月初，李國輝經胡姓好友收留同住在本案隔間雅房內，卻不知感恩，因認為又聽到「聲音」，覺得還是同鄉蘇福盛所為，兩度在蘇男家門口放置汽油瓶「警告」。

11月22日凌晨，他為報復蘇福盛，竟在租屋處縱火，導致好心收留他的胡男及其他根本不認識李國輝共9名房客死亡。

檢方偵辦時，將李國輝送往台大醫院鑑定確認他縱火時有辨識能力，將他求處死刑。

審理時，李國輝堅稱是為了阻止怪聲音才縱火，案發後變裝是為了躲警察，否認有故人故意，「怎麼判我都接受！」被害者家屬都認為李國輝罪行重大，應判死刑。一、二審都判死刑。

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