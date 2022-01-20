李國輝縱火釀9死慘劇 女房東連秋香過失致死罪判1年10月

李國輝縱火釀9死慘劇，女房東連秋香（圖）過失致死罪判1年10月。（資料照）

2022/01/20 10:56

〔記者楊國文／台北報導〕緬甸華僑李國輝涉嫌4年多前在新北市中和區出租公寓縱火，釀成9死慘劇，家屬事後控告李國輝，李於一審至更二審共被四度判死，正由更三審審理中，也對女房東連秋香提告，新北檢方認定遭縱火的4樓和5樓的樓加蓋，被連女隔成41間蝸居的小套房出租，欠缺消防設備及逃生空間，連女有過失致死罪嫌導致其中7人遭嗆死，將她起訴，一審判連女2年徒刑，高等法院今將她改判1年10月，還可上訴。

檢警調查，2015年間，連女看上新北市興南路二段一棟公寓有4層樓房屋準備出售，認為有利可圖，以親友等人名義，貸款4千萬元買下該2至4樓房屋，加上5樓的頂樓加蓋，共隔了41間套房出租。

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不料，2017年11月22日凌晨，已有多次縱火紀錄的房客李國輝自認遭受「聲音」攻擊，以為是蘇姓同鄉所為，竟在公寓的4樓樓梯間縱火報復，火勢引發濃煙也快速逃竄至5樓，導致9名房客死亡，其中有7人遭嗆死。

李國輝從一、二審、更一審、更二審共4度被判死刑，經最高法院去年12月撤銷發回高院更三審審理中。

死者家屬認為女房東連秋香將套房全以板隔間，也無消防、排煙或逃生設備，對她提告涉過失致死罪嫌。

連女雖否認犯行，但新北檢方認為，房屋內的承租人甚多，卻無門禁及訪客、住客人數管制，已屬「不特定之人得出入的公眾場所」，應申請變更使用執照，會同消防機關審核消防設備通過許可、安全無疑，才可出租。

另外，房屋4樓至頂樓之間共兩個出入口，卻沒設置遮蔽物，以阻絕濃煙進入，另調查發現，房屋內密集隔間，走道狹窄僅能容許1人通行，且無對外開口，排煙效果不佳。

檢方認定，連秋香沒申請變更審查用途，以確認消防安全，也未改善排煙困難問題，更未在4樓及頂樓間增設遮蔽物，以阻絕濃煙進入，導致其中7人遭嗆死，依過失致死罪嫌起訴。

新北地院認為，連女購入房屋時，雖已有密集隔間、頂樓違章建築存在，但她並未做出任何合於安全的有效改善，持續將套房出租給他人，提供不合於安全住居的設備、環境，與其後李國輝縱火行為相結合，才會發生7人死亡結果，依過失致死罪判刑2年。

上訴後，高等法院今改判為1年10月，連女未到庭聆判。

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