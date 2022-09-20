資產管理公司負責人夥同女業務吸金1.9億 現金600多萬被搜出

資產管理公司負責人許崇瑄詐騙247人購買未上市股票，吸金1億9千多萬落跑4年才落網。（讀者提供）

2022/09/20 12:03

〔記者黃佳琳／高雄報導〕資承、元太、旭富三家資產管理公司負責人許崇瑄，從2015年10月起，假裝挑選即將上市公司股票作為投資標的，以3個月保證獲利2%號召，吸引253人「砸鍋賣盆」響應，許男和協助他的女業務張楷捷吸金1億9千餘萬後捲款落跑，直到今年5月才落網，檢方偵查後依詐欺等罪將2人起訴。

檢方指出，許崇瑄（31歲）成立資承、元太、旭富三家資產管理公司，委由女業務張楷捷（36歲）協助，訓練多位業務員到處宣傳公司取得委託代為銷售股票的資格，可以販售即將上市公司股票，甚至打出3個月保證獲利2%的口號，吸引投資人加入。

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許男挑選的未上市股票，其中較為知名的有中嘉寬頻、晶相光、聯廣、朋億、三商家購、凌越生醫、聯嘉、中華立鼎等公司，被害人身分包括公務人員、菜籃族、退休族等，甚至許男公司的業務員也受騙上當，號召整個家族把房子拿去抵押，總共投入1、2000萬。

許、張兩人聯手撈錢，在短短兩年半內詐騙金額超過1億9307萬餘元，受害人數達253人，許、張錢到手後，於2018年5月捲款潛逃，投資人血本無虧，報案求援，但檢調介入後發現，許、張兩人從一開始就用化名犯案，沒人知道他們真實身分為何，導致案件偵辦陷入困境。

經檢調持續追查，今年4月終於找到許男位於桃園的落腳處，檢調上門查緝時，許男不在家，只有許的前妻在家，前妻代為連絡，許男原本答應出面投案，但後來還是放檢調鴿子，直到5月17日才在律師陪同下到案說明。

檢調在許的前妻家扣得現金200多萬，在張女家扣得現金600多萬及BMW X4休旅車和多款名表，許男落網後對案情避重就輕，檢方偵結後依詐欺、偽造文書罪將他起訴。

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