為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    資產管理公司負責人夥同女業務吸金1.9億 現金600多萬被搜出

    資產管理公司負責人許崇瑄詐騙247人購買未上市股票，吸金1億9千多萬落跑4年才落網。（讀者提供）

    資產管理公司負責人許崇瑄詐騙247人購買未上市股票，吸金1億9千多萬落跑4年才落網。（讀者提供）

    2022/09/20 12:03

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕資承、元太、旭富三家資產管理公司負責人許崇瑄，從2015年10月起，假裝挑選即將上市公司股票作為投資標的，以3個月保證獲利2%號召，吸引253人「砸鍋賣盆」響應，許男和協助他的女業務張楷捷吸金1億9千餘萬後捲款落跑，直到今年5月才落網，檢方偵查後依詐欺等罪將2人起訴。

    檢方指出，許崇瑄（31歲）成立資承、元太、旭富三家資產管理公司，委由女業務張楷捷（36歲）協助，訓練多位業務員到處宣傳公司取得委託代為銷售股票的資格，可以販售即將上市公司股票，甚至打出3個月保證獲利2%的口號，吸引投資人加入。

    許男挑選的未上市股票，其中較為知名的有中嘉寬頻、晶相光、聯廣、朋億、三商家購、凌越生醫、聯嘉、中華立鼎等公司，被害人身分包括公務人員、菜籃族、退休族等，甚至許男公司的業務員也受騙上當，號召整個家族把房子拿去抵押，總共投入1、2000萬。

    許、張兩人聯手撈錢，在短短兩年半內詐騙金額超過1億9307萬餘元，受害人數達253人，許、張錢到手後，於2018年5月捲款潛逃，投資人血本無虧，報案求援，但檢調介入後發現，許、張兩人從一開始就用化名犯案，沒人知道他們真實身分為何，導致案件偵辦陷入困境。

    經檢調持續追查，今年4月終於找到許男位於桃園的落腳處，檢調上門查緝時，許男不在家，只有許的前妻在家，前妻代為連絡，許男原本答應出面投案，但後來還是放檢調鴿子，直到5月17日才在律師陪同下到案說明。

    檢調在許的前妻家扣得現金200多萬，在張女家扣得現金600多萬及BMW X4休旅車和多款名表，許男落網後對案情避重就輕，檢方偵結後依詐欺、偽造文書罪將他起訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    誆保證領紅利╱當鋪夫妻吸金10億 爽置產開豪車
    2022/07/20 05:30

    誆保證領紅利╱當鋪夫妻吸金10億 爽置產開豪車
    誆投資吸金10億！當舖夫妻爽置產、開豪車 彰化一票仕紳哭哭
    2022/07/19 12:44

    誆投資吸金10億！當舖夫妻爽置產、開豪車 彰化一票仕紳哭哭

    桃園當代建築推手 新案受矚目關鍵
    台南吸金上億疑詐騙案逾55人受害 24歲男失蹤家人憂被綁
    2022/05/09 13:30

    台南吸金上億疑詐騙案逾55人受害 24歲男失蹤家人憂被綁
    創寵物星球APP／虛擬寵物吸金2千萬 坑56人
    2022/03/16 05:30

    創寵物星球APP／虛擬寵物吸金2千萬 坑56人

    從石材業跨足建築 郭雪芙代言松益發
    加盟經銷牛樟芝詐200人吸金9千萬 生技女董收押
    2021/08/30 16:29

    加盟經銷牛樟芝詐200人吸金9千萬 生技女董收押
    社會今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播