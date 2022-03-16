創寵物星球APP／虛擬寵物吸金2千萬 坑56人

毛姓女子為首的 詐騙集團，涉嫌 創「寵物星球」 APP吸金，鼓吹 投資買賣虛擬寵 物，警方逮捕毛 女等16人。（記 者邱俊福翻攝）

2022/03/16 05:30

〔記者邱俊福／台北報導〕以毛姓女子為首的詐騙集團，涉嫌創設「寵物星球」平台APP，以類似老鼠會手法吸金，對外宣稱投資其平台的虛擬寵物，每日可獲得領養寵物價值百分之二的增值利潤，介紹下線還有推廣收益，但僅八個月平台即無預警關閉，五十六名投資人血本無歸，損失共約兩千多萬元，警方上月底先後逮捕毛等十六人送辦。

掰領養寵物可增值 8個月關閉平台

警方調查，四十四歲毛嫌，二○一九年八月間赴中國找人製作「寵物星球」平台APP程式，隨即找來黃姓男友人等股東，以綽號波賽頓、陳小貓等名義，分設五個LINE投資群組，並擔任版主，在群組內相互買賣平台的虛擬寵物，藉此拉抬價格，炒熱氣氛。

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該集團除透過網路宣傳，並在北、中、南舉辦說明會，每隻虛擬寵物價格為一千元至四萬元不等，平台每日會讓每隻虛擬寵物的價格增加百分之二，讓購買的會員感受到寵物增值，另只要介紹下線，可獲得下線投資金額的百分之五到十為收益。

警方說，之後有會員發現購買的虛擬寵物，僅是會員間買賣，根本賣不出去，憤而報案，該集團隨即在二○二○年四月無預警關閉，造成許多投資會員血本無歸。

警方去年底與上月底執行兩波查緝行動，逮捕毛女等十六人到案，毛女供稱，轉型國際化失敗才關閉平台，並非惡意。警方依違反銀行法、詐欺罪嫌移送，檢方訊後諭令毛女十萬元交保，其餘成員三至五萬元交保候傳。

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