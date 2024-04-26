人妻不堪老公需索無度逃家！中醫師貼心照顧被疑小王挨告

林姓男子疑索討嘿咻太頻繁逼老婆逃家，中醫師貼心照顧女助理反惹一身騷。示意圖。（資料照）

2024/04/26 10:41

〔記者黃佳琳／高雄報導〕林男和妻子結婚後，妻子因性生活不協調逃家，被老闆陳姓中醫師收留，兩人離婚後，林男認為陳姓中醫師介入他們的婚姻，提告求償60萬元，但法官檢梘相關事證後，認為陳男雖然與林妻互動熱絡，但並沒有逾越正常男女交往分際，因此判林男敗訴。

判決指出，林男和妻子阿桃（化名）於2010結婚，兩人婚後，阿桃疑無法忍受林男無時無刻索討嘿咻，如果拒絕就會被打罵，加上婆媳問題，阿桃逃家時，因身上沒有錢又沒有地方住，開設中醫診所的陳姓中醫師於是把房子低價租給阿桃，並聘她當診所助理，讓她能獨力自主生活。

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但陳姓中醫師的貼心舉動，被林男誤會兩人有姦情，他暗自蒐集阿桃的手機相片，發現裡面有兩人外出吃飯、聊天，且比愛心、身體緊靠的自拍照，加上他認為阿桃的月薪4萬元太高不合理，認為陳姓中醫師用「包養」方式拐騙他老婆，造成他婚姻破裂，因此向陳姓中醫師提告求償60萬元。

高雄地院審理時，陳姓中醫師否認與阿桃有染，辯稱阿桃被趕出家門時，無業又無居住處所，他是同情阿桃的遭遇，才會給她一份工作又把房子租給她，且阿桃來診所上班後，林男多次在診所附近徘徊、跟蹤，甚至曾做出危害他人身安全的舉動，讓他飽受困擾。

法官檢視林男提供的照片，發現大部分都是正常社交行為，只有2張照片是陳姓中醫師和阿桃身穿同款式，但不同顏色的衣服，及兩人攬肩拍照、頭靠肩膀、手指比愛心的動作，雖然有曖昧成分，但僅憑2張照片無法認定兩人有不倫，加上阿桃曾申請保護令阻止林男靠近，因此認定兩人婚姻破裂與陳姓中醫師無關，判林男敗訴，可上訴。

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