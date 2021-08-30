加盟經銷牛樟芝詐200人吸金9千萬 生技女董收押

橋頭地檢署偵辦牛樟芝吸金案，將負責人及總經理聲押獲准。（資料照）

2021/08/30 16:29

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市一家立案生技開發公司，以「牛樟芝經銷加盟」名義，9年涉嫌詐騙200餘人吸金9千餘萬元，橋頭地檢署發動搜索，將負責人陸姓女子、總經理林女聲押獲准。

經專案小組調查發現，陸姓女子自2012年成立生技開發公司，向投資人誆稱銷售之牛樟芝產品具有治療癌症功效，必能成功銷往中國地區賺取利潤，再利用「牛樟芝經銷加盟」名義，佯稱投資人投資每單位10萬800元，2年期滿可領回本金與相當於25%之獲利。

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公司為求順利吸引投資人，更以聚餐、出遊等名義與投資人建立信任關係並凝聚情感，公司尾牙更舉辦大型餐會，邀請政商名流出席，初估詐騙將近200人次投入資金，總計吸收資金達9000餘萬。

橋頭地檢署檢察官嚴維德、謝肇晶，與高雄市調查處組成專案小組，經過多日蒐證，8月19日搜索左營公司總部等地點，查扣相關帳戶交易資料，將陸姓女負責人（55歲）、林姓女總經理（44歲）及鄭姓女業務經理（42歲）等人傳訊到案。

偵訊後，被告陸女及林女涉犯銀行法、加重詐欺取財罪等罪嫌重大，有串證及反覆實施詐騙之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。被告鄭女認無聲押必要，由檢察官諭知以15萬元交保。

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