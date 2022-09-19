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    女調查官喝咖啡變小三 「搖搖搖、唉唉叫」洩偷情人夫

    女調查官變小三，被高雄高分院判賠定讞。（情境照）

    女調查官變小三，被高雄高分院判賠定讞。（情境照）

    2022/09/19 07:05

    〔記者鮑建信／高雄報導〕調查局李姓女調查官與有家室的咖啡店陳姓老闆私通款曲，調情、鹹濕、討論性行為等對話一籮筐，陳妻求償百萬元精神撫慰金，地院判決李女賠償40萬元，但高雄高分院認為陳男也要負一半責任，改判賠償20萬元定讞。

    陳姓夫婦經營咖啡店，李姓女調查官則為常客，雙方因而認識，她明知陳男有家室，竟發生不倫戀。2019年底，陳妻發現李女竟擔任其夫申請房屋貸款的保證人，2人還曾去日本旅遊，甚至有調情、鹹濕、討論性行為等訊息，她傷心欲絕，並感到悲憤、羞辱、沮喪、受人非議，憤而請求李女賠償精神撫慰金100萬元

    李女則說，她不知陳男有配偶，是因喜歡他的咖啡店才借款週轉，並因金額高達100餘萬元，擔心無法收回，所以擔任保證人。又說，陳男前往日本購置咖啡廳相關設備，她基於借款及學習相關知識下，始一同前往，但還有其他人同行，並否認有調情等對話。

    地院法官勘驗李女和陳男鹹濕對話，包括「我想妹妹嘴巴塞滿滿也很性感、哥哥真可愛、上妳唉唉叫、搖搖搖、硬梆梆塞滿滿」等，認定親密關係，已逾越一般男女關係，並審酌兩造學歷、經濟狀況等原因，判李女賠償40萬元遮羞費。

    李女則不服判決上訴指出，法院若認定她與陳男有不當關係，依法陳男也應負擔一半的責任，而陳妻僅對她提告，要求酌減賠償金。

    二審合議庭法官認為李女主張有理由，及陳妻對其夫求償權的期限已過，因此改判李女只需賠償20萬元即可。

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