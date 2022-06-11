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    小王和人妻上摩鐵辯「恐慌症發作」 法官：有病要去看醫生

    謝男辯稱張妻陪他談生意時恐慌症發作，才會到旅館休息，沒有發生性行為，但法官認為生病應該要去看醫生，去摩鐵無法治病，判謝男應賠15萬元。示意圖。（資料照，記者翻攝）

    謝男辯稱張妻陪他談生意時恐慌症發作，才會到旅館休息，沒有發生性行為，但法官認為生病應該要去看醫生，去摩鐵無法治病，判謝男應賠15萬元。示意圖。（資料照，記者翻攝）

    2022/06/11 10:16

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕張姓男子懷疑妻子出軌，偷偷在車上放錄音筆，果然錄到妻子和從事直銷的謝男一起上摩鐵，張男憤而提告求償80萬，謝辯稱張妻陪他談生意時恐慌症發作，才會到旅館休息，沒有發生性行為，但法官認為生病應該要去看醫生，去摩鐵無法治病，判謝男應賠15萬元。

    判決指出，張男和妻子結婚8年後，妻子因舉止異常，丈夫懷疑她感情出軌，於是偷偷打開錄音筆放在車上，試圖蒐集妻子外遇證據；去年4月某日，張妻和謝男在車上聊天時，討論到「車震」話題，隨後兩人便直接去摩鐵開房間。

    張男掌握到對話紀錄後，確定妻子已出軌，於是偷偷跟蹤她，去年8月16日，張妻和謝男正在摩鐵櫃台登記入住時，張男現身當場人贓俱獲，他認為謝男明知妻子是有配偶之人，還故意與她交往，已侵害他的權益，提告求償80萬元。

    高雄地院審理時，謝男先稱自己和張妻是在網路上認識，往來僅數月，期間僅有見面吃飯及以文字傾訴心情，沒有做出逾越男女分際的行為；他坦承和張妻一起上摩鐵，但強調是張妻陪他談生意時突然恐慌症發作，他們只是找摩鐵休息一下，沒有發生性行為。

    但法官根據張男提供的錄音譯文，認定兩人對話時討論車震話題後，即進入汽車旅館休息3小時，離開後2人又討論到日月潭旅遊等話題，且張妻如果恐慌症發作，應該是去醫院就診，在摩鐵休息無法治病，因此不採信謝男說詞，判他應賠15萬元，可上訴。

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