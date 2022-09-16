吸毒2年再犯率高達44.3％ 師大、法務部開會研商對策

111年度預防毒品再犯與社會復歸創新策略研討會。（記者吳政峰翻攝）

2022/09/16 17:08

〔記者吳政峰／台北報導〕吸毒者的2年再犯率高達44.3%，法務部為了降低再度施用毒品的人數，提出減量計畫，盼能與跨部會機關共同合作，減少1124名再犯者。為此，師大中國信託成癮防制暨政策研究中心16日與法務部司法官學院舉辦「預防毒品再犯與社會復歸創新策略研討會」，邀集各界共商對策。

法務部最新統計顯示，2017年至2019年施用第一、二級毒品出矯正機關的收容人，加上接受緩起訴附命戒癮治療者，經追蹤滿2年後，有44.3%於2年內再度施用第一、二級毒品。

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行政院政委羅秉成參加研討會致詞表示，「再犯防止推進計畫」強調以三斷「斷人流、物流、金流」達成「死亡率、新生率、再犯率」之三降目標，期盼能透過整合跨機關、跨部門等公私協力，達成再犯預防與社會復歸的目的。

法務部長蔡清祥表示，近年經政府與民間協力，在各級毒品施用、毒品新生人口、PMMA新興毒品致死率都看到有效改善的成果，而本次研討會更是AI針對再犯預防提出新思維與新作法，期盼能藉由科技進一步提升預防毒品再犯效能。

中國信託反毒教育基金會副董事長王卓鈞指出，毒品是徹底根本解決台灣社會問題的絆腳石，看到毒品再犯問題嚴重，自2020年與台師大設立研究中心，共同攜手提倡多元處遇、降低再犯、與協助藥癮者復歸社會。

司法官學院院長柯麗鈴強調，應該把讓社會產生「不離不棄的力量」，作為協助施用毒品者戒除毒癮制度設計的核心思考。

談到「施用毒品者再犯防止推進計畫」，依據法務部保護司報告的統計資料，雖然毒品新生人口自2017年到2020年減少4699人，但政府仍面對了施用毒品者高再犯、高復發的挑戰。追蹤至2021年，施用毒品受刑人毒品施用的2年內再犯率達51%，2年內整體收容人與受緩起訴處分者再犯率共計44.3%。

為了有效改善再犯率，法務部保護司科長彭洪麗指出，法務部已提出「貫穿式保護」、「收容人處遇與轉銜」等計畫，配合衛福部「復歸社會整合」、教育部「兒少防護網絡」等合作架構，期望能減少再度施用毒品1124人。

師大中國信託成癮防制暨政策研究中心主任李思賢從事毒品防制與政策研究20餘年，推動「精準司法轉向處遇」，以人為中心，使用AI人工智能進行毒品成癮問題評估，再予以分流到適當處遇等前瞻思維，為政府提出的「再犯防止推進計畫」所重視。

李思賢認為，採用人工智能評估以人性觀點出發的再犯風險與醫療需求設計處遇方案，可以減少30%~50%的毒品再犯。目前在師大成癮研究中心與司法官學院的共同努力下，已經利用AI進行毒品再犯預測模型、建立再犯軌跡，研發成果豐碩。期待在整合國家毒品資料平台後，能更進一步擴大AI在司法決策上的應用，幫助毒品施用者正確評估與分流，進入有效的多元處遇內容中，幫助成癮者順利復歸社會。

警大犯罪防治學系主任賴擁連、消防系教授黃俊能介紹英國犯罪人評估、美國犯罪人檔案管理與替代刑罰等AI系統，並表示國外人工智慧輔助評估再犯風險，具有創新性，可以作為國內設計再犯評估系統，並幫助檢察官、法官評估犯罪者、辨識造成其犯罪風險、決定如何最小化風險及有效處理其犯罪行為的判斷。

司法官學院另與師大心理與教育測驗研究發展中心、成癮研究中心合作團隊，呼應創新科技觀點，導入AI嘗試以程式監測毒品販售動態、以犯罪巨量數據資料庫追蹤毒品再犯情形、以及透過自然語言自動判讀檢察機關書類等三大AI創新應用的實作成果。

團隊指出，研究目標除了於再犯研究上有所突破外，也希望未來能透過研究成果，促進檢察機關在評估分流、關聯分析、篩選預測上的應用，進一步提升科技化法務部的效能。

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