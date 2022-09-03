為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    高雄女警執勤 竟遭毒蟲推倒撞牆頭部見血

    員警欲將攜毒的戚男逮捕時，遭戚男抵抗造成1名女警頭部受傷。（民眾提供）

    員警欲將攜毒的戚男逮捕時，遭戚男抵抗造成1名女警頭部受傷。（民眾提供）

    2022/09/03 23:25

    首次上稿 22:07
    更新時間 23:25

    〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市三民二分局2名員警今晚（3日）7點50分左右執勤巡邏行經三民區新民路，見42歲戚姓男子行跡可疑，2人上前盤查時，發現戚男包包露出毒品吸食器並沾有白色粉末，員警欲逮捕偵辦時，戚男反，抗將其中1名女警推倒撞牆，造成女警頭部有6公分撕裂傷，當場血流如注。

    警方指出，戚男因藏有毒品和吸食器，在員警欲將其逮捕時進行反抗並與現場男警莊育禎、女警羅玉發生拉扯，過程中，造成36歲女警羅玉頭部撞到牆壁受傷流血，警方立即使用辣椒將戚男壓制在地，並依毒品危害防制條例以及妨害公務逮捕，隨後又在戚男左側褲子口袋查扣安非他命（毛重0.4公克）毒品1包，全案依毒品危害防制條例、妨害公務偵辦。

    警方說，女警經受醫治療，頭部右上方有6公分撕裂傷共縫了8針，已無大礙可出院。

    獲知有員警因逮捕毒犯受傷，高雄市長陳其邁、警察局長林炎田深晚10點50分趕赴鼎山派出所探視慰問，陳其邁贈慰問金表達關懷之意，也祝福羅員早日康復。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    女警頭部受傷流血，送醫治療發現有6公分撕裂傷，經縫合8針已可出院。（民眾提供）

    女警頭部受傷流血，送醫治療發現有6公分撕裂傷，經縫合8針已可出院。（民眾提供）

    高雄市長陳其邁深夜趕往鼎山派出所關心女警羅玉（右）傷勢。（民眾提供）

    高雄市長陳其邁深夜趕往鼎山派出所關心女警羅玉（右）傷勢。（民眾提供）

    高雄市警察局長林炎田（左2）慰問頭部受傷的女警羅玉（右2）。（民眾提供）

    高雄市警察局長林炎田（左2）慰問頭部受傷的女警羅玉（右2）。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    BMW男昏睡車內擋住出入口 原來吃了毒咖啡讓他GG了
    2022/07/31 23:29

    BMW男昏睡車內擋住出入口 原來吃了毒咖啡讓他GG了
    今年被抓了4次還敢求情 警勸戒毒：不要以後包尿布
    2022/07/31 19:12

    今年被抓了4次還敢求情 警勸戒毒：不要以後包尿布

    國際團段再造科博名宅 磁吸高階自住菁英
    刑警老公藥頭妻 結婚20年沒出包 卻栽在藥腳手上
    2022/07/20 23:43

    刑警老公藥頭妻 結婚20年沒出包 卻栽在藥腳手上
    桃園男曝屍彰化 竟是開趴「嗑」死異鄉還遭棄屍
    2022/07/19 16:29

    桃園男曝屍彰化 竟是開趴「嗑」死異鄉還遭棄屍

    堤頂交流道下一站 洲子洋房價省一半
    社會今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播