高雄女警執勤 竟遭毒蟲推倒撞牆頭部見血

員警欲將攜毒的戚男逮捕時，遭戚男抵抗造成1名女警頭部受傷。（民眾提供）

2022/09/03 23:25

首次上稿 22:07

更新時間 23:25

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市三民二分局2名員警今晚（3日）7點50分左右執勤巡邏行經三民區新民路，見42歲戚姓男子行跡可疑，2人上前盤查時，發現戚男包包露出毒品吸食器並沾有白色粉末，員警欲逮捕偵辦時，戚男反，抗將其中1名女警推倒撞牆，造成女警頭部有6公分撕裂傷，當場血流如注。

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警方指出，戚男因藏有毒品和吸食器，在員警欲將其逮捕時進行反抗並與現場男警莊育禎、女警羅玉發生拉扯，過程中，造成36歲女警羅玉頭部撞到牆壁受傷流血，警方立即使用辣椒將戚男壓制在地，並依毒品危害防制條例以及妨害公務逮捕，隨後又在戚男左側褲子口袋查扣安非他命（毛重0.4公克）毒品1包，全案依毒品危害防制條例、妨害公務偵辦。

警方說，女警經受醫治療，頭部右上方有6公分撕裂傷共縫了8針，已無大礙可出院。

獲知有員警因逮捕毒犯受傷，高雄市長陳其邁、警察局長林炎田深晚10點50分趕赴鼎山派出所探視慰問，陳其邁贈慰問金表達關懷之意，也祝福羅員早日康復。

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女警頭部受傷流血，送醫治療發現有6公分撕裂傷，經縫合8針已可出院。（民眾提供）

高雄市長陳其邁深夜趕往鼎山派出所關心女警羅玉（右）傷勢。（民眾提供）

高雄市警察局長林炎田（左2）慰問頭部受傷的女警羅玉（右2）。（民眾提供）

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