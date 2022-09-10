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    詐團騙翁投資獲利3成 領配息先匯款58.2萬

    詐騙集團騙翁投資獲利3成，領配息先匯款58.2萬元，鳳山警分局成功所長葉清泉出面勸說，保住蘇翁多年來積蓄。（讀者提供）

    詐騙集團騙翁投資獲利3成，領配息先匯款58.2萬元，鳳山警分局成功所長葉清泉出面勸說，保住蘇翁多年來積蓄。（讀者提供）

    2022/09/10 11:20

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市警方今表示，1名蘇姓老翁夜市炒栗子，辛苦工作多年，才存了58.2萬元，詐騙集團以假投資、真詐財手法，誆騙他投資獲利達3成，但領取配息要匯款58.2萬元，所幸成功所長葉清泉出面勸說，與行員合力阻詐保住蘇翁血汗錢。

    高市警方今表示，蘇姓老翁（65歲）前天到鳳山區銀行，欲解除儲蓄險保單，並匯款58.2萬元，行員察覺受款帳戶有異，趕緊通報警方協助。

    鳳山警分局成功所所長葉清泉、警員洪榮佑、郭威佑獲報後到場，蘇男稱接到投資管道訊息，對方通知之前投資配息獲利高達30%，但要領取該筆金額需要匯款58.2萬元。

    蘇男聽聞後想解除儲蓄險，靠「老本」賺大錢，在警方細心求證下，查明對方帳戶，已被列為警示帳戶，所長葉清泉明確指出是詐騙集團手法後，並向蘇男宣導相關案例，蘇男才恍然大悟，原來是詐騙集團手法。

    蘇男向警方表示，該筆儲蓄險是自己在夜市炒栗子工作多年，經過日積月累，才儲蓄下來，感謝警方幫忙，保住他辛苦多年的存款58萬2000元。

    鳳山警方呼籲大眾，接獲類似案件可撥打165或110，請求警方協助，避免遭受詐騙。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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