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    京點補教吸金詐騙誆將上市上櫃 4被害人求償獲賠5148萬

    以補習班吸金詐騙，還佯稱將上市上櫃，高等法院判決陳姓主嫌（見圖）等人應賠償4位被害人共5千多萬元。（資料照，記者邱俊福翻攝）

    以補習班吸金詐騙，還佯稱將上市上櫃，高等法院判決陳姓主嫌（見圖）等人應賠償4位被害人共5千多萬元。（資料照，記者邱俊福翻攝）

    2022/09/04 17:47

    〔記者楊國文／台北報導〕「京點教育連鎖集團」被控以經營補習班為幌子，詐騙投資人、員工入股吸金，還吹噓3年將上市上櫃，每股盈餘可達200元，吸金近億元，刑事局將主嫌陳益岡（原名陳立洲）、共犯李詠嫻等人查獲到案，陳等人否認犯行，高等法院依詐欺等罪判陳6年、李女4年徒刑，已上訴三審；民事部份，高等法院判陳益岡等人應賠償4位被害人共5148萬9千元，其中，吳姓被害人被騙獲賠高達4083萬9千多元，全案可上訴。

    檢警調查，「京點教育連鎖集團」看準補教市場少子化及數位化的趨勢，另成立經營補教管理的「點金數位科技股份有限公司」，做為吸金詐騙工具，專打著兒童數位學習口號，推銷隨身家教（保鑣）系統，積極收購雙北、桃園、宜蘭補習班，壯大集團名聲，並於信義區知名飯店召開記者說明會取信投資人、補習班及家長。

    警方指出，集團分工明確，由女子李詠嫻擔任公司董事長，負責對外招攬吸金，陳益岡則在幕後遙控，掌控公司經營及資金調度，等到招攬的資金挹注後，利用各種方式及名目移轉，債留公司，詐害公司投資人，吸金疑近億元。

    4名被害人指控，陳益岡和李詠嫻自2012年3月成立京點數位科技，對外號稱從事補習班業務，還另外成立司馬國際文創公司，佯稱該公司前景甚佳，將擴大規模，3年內將上市上櫃，每股盈餘可達200元，可獲得高額投資報酬，他們誤信被騙300萬元至4083萬元不等金額，特別的是，4名被害人中，有1位是員工。

    陳益岡應訊否認犯行，辯稱對公司無經營決策權，亦未招攬任何投資，相關出資與他無關，李詠嫻和律師指稱，李詠嫻自己和親友也投入不少資金，也是被害人。

    高等法院審理認定陳益岡、李詠嫻犯行明確，分別判刑6年、4年徒刑，全案已上訴三審。

    另外，4位被害人提起刑事附帶民事賠償，高院依據刑事判決認定，陳應賠償鄭姓員工300萬元，此外，陳、李女等人應賠償470萬、585萬和4083萬9千元共5148萬9千元給另3位被害人，還可上訴。

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