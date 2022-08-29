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    假投資真詐騙！ 金門警跨海破流動賭資5億機房

    金門警方會同台中市、新竹市警方追查賭博機房。（金門縣警察局提供）

    金門警方會同台中市、新竹市警方追查賭博機房。（金門縣警察局提供）

    2022/08/29 21:06

    〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣警察局刑事警察大隊今天宣布，根據民眾報案，有賭客加入詐騙集團預先設計群組，群組成員以假帳號陸續發表贏錢「感言」帶風向，導致地區民眾信以為真遭詐逾100萬元。刑大向上追查，會同台中市政府警察局刑事警察大隊偵7隊、特勤中隊及新竹市警察局刑事警察大隊偵3隊，8月15日前往台中市一處社區公寓直搗賭博機房，破獲假投資賭博犯罪集團，查獲江姓、廖姓2嫌犯及犯案工具，全案依賭博罪嫌移送台中地檢署偵辦。

    縣警察局長廖高江配合中央政策成立「金門打詐縣府隊」，掃蕩詐騙集團，刑大科技犯罪偵查組根據地區民眾於假投資博弈網站遭詐騙案，發現犯嫌透過臉書、LINE等社群平台，聲稱小額投資可獲高額利潤，吸引賭客加入下注，等賭客存入一定金額，立刻修改賭博網站後端程式，使賭客誤認該賭博網站贏率高，待賭客再加碼下注，越輸越多，終至血本無歸。

    金門縣刑大報請台中地方檢察署指揮偵辦，8月15日會同台中市、新竹市警方，直搗設於台中市1處社區公寓的賭博機房，該集團租用社區住宅為掩護，實際在內從事假投資博弈犯罪，現場查扣犯案用電腦主機4台、螢幕6台、手機10支、現金4萬5200元、流動賭資約5億餘元。

    刑大指出，進入該主區公寓，發現江嫌等人在屋內設置神明廳供俸，祈求神明保佑賺大錢，怎知仍難逃法網送辦。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    金門警方會同台中市、新竹市警方追查賭博機房。（金門縣警察局提供）

    金門警方會同台中市、新竹市警方追查賭博機房。（金門縣警察局提供）

    金門警方會同台中市、新竹市警方追查賭博機房，現場查扣犯案用電腦主機、螢幕、手機、現金等物。（金門縣警察局提供）

    金門警方會同台中市、新竹市警方追查賭博機房，現場查扣犯案用電腦主機、螢幕、手機、現金等物。（金門縣警察局提供）

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