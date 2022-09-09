桃園高鐵站雙屍命案 檢殺人罪起訴3嫌求處極刑

李姓夫妻屍體被棄置在高鐵桃園站附近的停車場內休旅車上。（資料照）

2022/09/09 14:50

〔記者周敏鴻／桃園報導〕男子王大賢因與李姓夫妻有金錢糾紛，涉嫌以50萬元泰銖收買移工T男、S男，並於6月8日約出李姓夫妻碰面後，由T男、S男分持鋼筋毆打李姓夫妻頭部致死，於同月9日駕駛李姓夫妻的休旅車到高鐵桃園站附近停車場棄屍，隨即逃回泰國，桃園地檢署今天偵結，依共同殺人、遺棄屍體罪等，將王男等3人提起公訴，求處極刑。

6月10日，民眾發現休旅車內有2具屍體，趕忙報案，桃園地檢署主任檢察官劉文瀚、檢察官李佩宣，隨即組成專案小組指揮警方追查，發現王大賢與T男、S男於案發後桃園泰國，涉嫌重大，經由法務部協助，透過司法互助管道，與泰國檢警合作逮人，其中王男6月17日投案、T男、S男後續也被查獲。

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檢方說，王男與李姓夫妻有金錢糾紛，找來T男、S男幫手，於6月8日晚間由王男出面邀李姓夫妻到新北市土城區辦公室碰面，待夫妻倆抵達，T男、S男分持鋼筋揮擊兩人頭部等部位致死，王男再與他們聯手，將李姓夫妻的屍體用棉被裹覆後，放上李姓夫妻的休旅車後座。

接著王男載著有2具屍體的休旅車，先到李姓夫妻住處地下室清洗車輛上血跡，然後進入李姓夫妻的住處更換衣服，才於6月9日凌晨駕駛休旅車前往桃園市，並將休旅車停放在高鐵桃園站附近的停車場後逃逸。

檢方追查發現王男等3人已潛逃出國，啟動司法互助程序，由泰國檢警逮捕王男等3人，檢方取得他們的筆錄等犯罪資料並綜合相關事證後，認為王男等3人涉犯刑法共同殺人、遺棄屍體等罪嫌，今天提起公訴。

檢方說，王男與李姓夫妻是多年好友，案發時並未遭到李姓夫婦以言語或暴力刺激，僅因金錢糾紛就萌生滅門動機，而被告T男、S男與李姓夫妻素不相識，甚至不顧李女懷胎，手段冷血凶殘，3人視人命如草芥、惡性重大，請求法院依法量處極刑，並褫奪公權終身，以昭炯戒。

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