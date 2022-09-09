護理師嚇到離職！軍醫院更衣室驚見密錄器 涉案醫師函送偵辦

國軍高雄總醫院屏東分院接連爆發負面事件。（記者羅欣貞攝）

2022/09/09 08:15

〔記者羅欣貞、李立法／屏東報導〕國軍高雄總醫院屏東分院驚爆護理師更衣室遭裝密錄器，但護理師目前並無掌握到更衣畫面影片等，苦無直接證據，已有2名護理師心冷辭職；警方調查後已於9月2日將涉案醫師依妨害秘密罪嫌函送地檢署偵辦，並呼籲，類似案件建議第一時間應報警處理。

護理師們表示，更衣室有5名護理師共用，6月17日一名護理師上完大夜班發現密錄器裝在冷氣上方，後來雖知道攝影機屬於院內一名醫師，但醫師稱機器不見很久了，沒想到主管還把攝影機還給醫師，她們手邊掌握到的資料沒有更衣影片，僅有護理師更衣室空景，以及醫師拿著手機、對著攝影機調整鏡頭角度的畫面，但背景是醫師自己的辦公休息室，並非護理師更衣室。

請繼續往下閱讀...

護理師質疑，密錄器何時安裝？誰裝的？未發現更衣影片，是否已遭遠端刪除？院方都沒有給交代，欠她們一個道歉，「事發後經常作噩夢！」目前希望透過司法討回公道。

屏東警方已經在7月中旬受理護理師報案，經完成調查，本月（9月）2日將全案依妨害秘密罪嫌移送；並呼籲，類似案件，除了關係到性別工作平等法，也因有密錄器、疑似偷拍等情節，涉及刑事的妨害秘密罪，所以一旦發現，應該要第一時間報警，並謹慎保全證據。

針對此案，國軍屏東分院表示，院方於接獲同仁反映與瞭解實況後，即啟動行政調查，另檢派護理長陪同當事人前往派出所報案；為顧及整體安全，針對辦公區等場域實施針孔偵測，均無異常，另對男女更衣室增設門禁設備與門口監視。針對內部管理召開檢討會議檢討，另安排同仁座談，說明處理流程，並關切相關人員工作及身心狀況；目前與警方持續保持聯繫，瞭解案件處理進度，並隨時留意同仁工作及身心狀況。

該院7月也曾發生72歲婦人接受肺積水引手術時，手術刀片被卡在體內，轉總院取出刀片後3天身亡，當時就震驚地方，後經多元雙向醫療爭議處理機制達成和解；不料，如今卻又傳出密錄器疑雲。

被裝在女護更衣室的運動攝影機已經交給警方。（記者羅欣貞翻攝）

密錄器被裝在護理師更衣室的冷氣上方與天花板空隙間（棒子所指處）。（記者羅欣貞翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法