發生手術刀片留人體事件／屏東軍醫院 爆更衣室密錄器偷拍女護

護理師說，從六月事發後等到現在都沒有獲得交代。 （記者羅欣貞攝） 密錄器裝在更衣室冷氣機上方和天花板的空隙之間（棒子指向處）。 （記者羅欣貞翻攝）

2022/09/09 05:30

〔記者羅欣貞、李立法／屏東報導〕繼發生手術刀片留在病患體內離譜事件，國軍高雄總醫院屏東分院又驚爆護理師更衣室遭裝密錄器，雖然機器所有人、該院醫師稱機器早已遺失，但護理師們認為疫情壓力已夠大，還要擔心可能被偷拍，加上院方調查多時仍無結果，於是向屏東警方報案，而共用更衣室的五名護理師中，已有二人辭職。

5護理師 已有2辭職

事發在六月十七日，一名護理師上完大夜班，於更衣室浴廁洗澡出來準備吹頭髮，卻在房內獨立式冷氣機上，發現一個未見過的小盒子，取下發現是一台黑色機器，疑為用來密錄的運動攝影機；護理師當天下午私訊護理長，未獲回應。

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護理師們表示，三天後將此事告知另名護理長，在旁主管獲悉，聯絡她們的護理長，護理長打電話來索取密錄器，正巧院內一名醫師在護理長旁，表示自己也有一台運動攝影機，但不見很久了。

六月二十二日護理師將密錄器交給護理長，護理長直接詢問醫師物品是否為他的，醫師回答是，但少了一條傳輸線，且盒子上的洞不是他剪的，泡棉也不是他貼的，結果護理長就把機器還給醫師。

護理師說，六月三十日提出報警要求，護理長隔天才傳三段影片來，告知記憶卡裡影像中，未拍到人員更衣畫面，七月四日再度要求備案，護理長才回覆已向上級匯報，七月七日院內始調閱監視器。

護理師︰影片看到醫師調鏡頭畫面

「事發後經常做噩夢，值大夜班時也非常害怕！」，護理師指出，更衣室外走廊監視器因前方有簾幕，只拍到微弱黑影移動，後來雖在記憶卡影片中，看到醫師對著攝影機調整鏡頭角度的畫面，但背景是醫師自己的辦公休息室，並非護理師更衣室。到底密錄器是何時裝的？誰裝的？未發現更衣影片，是否已遭遠端刪除？院方都沒有給交代，欠她們一個道歉。

院方︰全力配合警方調查

等不到院內調查結果，護理師已向屏東警方報案，全案偵查中，事發時五名共用更衣室的護理師，已有二人請辭並於八月底離職。

國軍屏東分院表示，接獲同仁反映後，即啟動行政調查，並派護理長陪同當事人前往派出所報案，另針對辦公區等場域實施針孔偵測，均無異常，男女更衣室也增設門禁設備與門口監視；醫務行政室主任徐華清強調，將全力配合警方調查，依法處置，若相關主管有疏失也會追究懲處。

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