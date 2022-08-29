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    偷拍女學生裙底、如廁長達4年 補教狼師判刑轉網路教學

    廖姓補教負責人偷拍女學生裙底、如廁照，被害人當庭泣訴「在外上廁所都覺得很可怕」，高等法院判廖男6月徒刑，可易科罰18萬元，案發後，廖已轉型為網路教學。（記者楊國文攝）

    廖姓補教負責人偷拍女學生裙底、如廁照，被害人當庭泣訴「在外上廁所都覺得很可怕」，高等法院判廖男6月徒刑，可易科罰18萬元，案發後，廖已轉型為網路教學。（記者楊國文攝）

    2022/08/29 17:22

    〔記者楊國文／台北報導〕台北市50多歲的廖姓補教班負責人，涉嫌在課桌下裝攝秘錄器偷拍國、高中生裙底、大腿隱私照，也會尾隨女學生如廁，從廁所外蹲低身體偷拍被害少女私密照，經被害人查覺報警，警搜獲大批光碟找到7名被害人，查出廖作案長達4年多之久，只有2女提告，但被害人均身心受創，並表示「在外上廁所都覺得很可怕」，高等法院依2個「竊錄少女身體隱私罪」合併判廖6月徒刑，可易科罰金18萬元。還可上訴。

    據指出，有妻小的廖男，被查獲此件醜聞後，已轉型為網路教學。

    判決指出，廖男在北市經營一家小型數學補習班，授課對象是未滿18歲的國、高中生。

    廖男竟在課桌下偷裝秘錄器，或趁被害女學生不注意之際，偷拍被害人大腿、裙底等隱私處照片，或尾隨女學生如廁，再蹲低身體，利用門下空隙偷拍其如廁、脫衣等重要私密照，時間長達4年多之久。

    由於一位被害人在上廁所時，發現門外疑有人影，察覺廖男犯行，告知家長並報警。警方到廖男家中和補習班搜索，查扣電腦、偷拍用的手機、隨身碟等證物，發現廖男大批偷拍照片、影片，有7名被害少女，但都未拍到臉部，僅有下半身私處、裙底、大腿照，僅有2人提告。

    廖男庭訊時承認偷拍，辯稱只是出於好奇，請求和被害少女和解，並依犯後始終認罪，請求給予緩刑。

    高等審理時痛批廖男竟利用教師授課身份，偷拍被害人隱私長達數年，造成提告的２女身心受到重創，即使已私下和解，但被害人Ａ女審理時仍因難過而當庭哭泣，另名被害人Ｂ女則表示此案發生後只要上廁所都很擔心，覺得很害羞，「在外上廁所都覺得很可怕」，因此不應給予緩刑，依2個「竊錄少女身體隱私罪」合併判廖6月徒刑，可易科罰金18萬元。

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