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    法官開庭直奔家裡搜索 男警偷拍女警洗澡再加一罪

    北院依妨害秘密罪將陳員判刑6月可易科罰金。可上訴。（資料照）

    北院依妨害秘密罪將陳員判刑6月可易科罰金。可上訴。（資料照）

    2022/08/31 13:25

    〔記者張文川／台北報導〕台北市警局28歲陳姓派出所警員，2年前被控2度使用iPhone手機在派出所內浴廁偷拍女警洗澡，高等法院去年底已將他2罪併判10月、得易科罰金30萬元定讞；一審台北地院期間，承審法官開庭時，決定當庭前往陳員住處搜索，在他的雲端儲存空間內，找到同一女警前年1月的洗澡影像；被害女警因此再提告訴，北檢另案起訴，北院依妨害秘密罪將陳員判刑6月可易科罰金。可上訴。

    陳員2020年服務於台北市某派出所，由於經費不足，女性員警的寢室電熱水器長期失修，被害女警只能到男警淋浴間洗浴。

    2020年9月4日下午，陳員趁女警正在洗澡時，持iPhone越過淋浴間隔板偷拍；9月20日上午，陳員再度偷拍她洗澡，女警查覺淋間外上方有黑影晃動，趕緊穿衣攔阻，要求陳員交出手機，並向主管報告，在手機內發現2段偷拍女警洗澡的影片。

    陳員起初辯稱，以為是熟識的男同事在洗澡，才惡作劇錄下洗澡畫面，沒想到是女同仁；二審時他改口認罪，承諾願賠償60萬但要求保密，否則要賠違約金，被害女警拒絕和解，高院維持一審判決，依2次妨害秘密罪各判刑6月，合併應執行10月，得易科罰金30萬元定讞。

    陳男在前案審理時，堅稱僅偷拍2次，但一審法官不採信，認為尚有重要證據未經清查和扣案，去年3月9日開庭時，當庭決定直接前往陳男的住處搜索，勘驗陳員的電腦，果然在他的雲端儲存空間內，找到另一段同一女警2020年1月3日的洗澡影片。

    此部分未經起訴，被害女警另行提出告訴，北檢起訴陳員時，認為陳再三偷窺、竊錄，建請法官從重量處不得易科罰金之刑。

    法官認為，陳員犯行手段惡劣，犯後坦承且稱有意和解，但他開庭時表達對被害女警的歉意僅寥寥數語，更多的是說自己已「社會性死亡」、「被貼標籤」，卻未思及被害女警遭受異樣眼光、懷疑警職認同感的處境，犯行不應寬貸。

    但法官也認為，此件偷拍案發生於另2案之前，時序上並非「再三」；且考量民事已判陳員賠償83萬元確定，陳貸款分期賠償，若將他判處不得易科罰金之刑，將使陳員須入監服刑，並遭免職而失去工作，恐使陳員喪失賠償資力，勢將拖延賠償案的執行，對被害女警並非有利，因此仍量處6月徒刑，可易科罰金18萬元。

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