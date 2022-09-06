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    永和分屍案》孝子辭法警顧老母靠7手足金援 疑睡夢中遭殺害

    新北市永和區驚傳分屍案，54歲梁姓男子疑似在睡夢中遭殺害。（記者吳仁捷攝）

    新北市永和區驚傳分屍案，54歲梁姓男子疑似在睡夢中遭殺害。（記者吳仁捷攝）

    2022/09/06 12:24

    〔記者闕敬倫／新北報導〕新北市永和區驚傳分屍案，54歲梁姓男子一週前突然失聯，梁男的社區大學同學張姓女子5日下午報案，警方上門赫然驚見梁男已遭殺害分屍，頭顱不見蹤影。警方初步調查，梁男上月31日凌晨疑似在睡夢中遭殺害，屍體也被肢解。據了解，死者梁男曾當過法警，為了照顧年過9旬又中風的母親，10多年前自行提出離職，另7名手足每月金援共2萬1千元，供應梁男照顧媽媽的三餐及生活起居，為鄰里間稱道的「孝子」。

    據了解，54歲梁男跟73歲梁姓大哥均未成家，2人與中風的9旬老母親同住一屋，經濟來源為梁姓大哥的退休金，其他7名兄弟姐妹每月各提供3千元，主要由梁男負責照護母親，直到去年母親離世。

    梁男和大哥感情不睦，疑時常因金錢問題爭吵，並因此鬧上法庭，2020年、2021年曾對梁性大哥提告恐嚇、妨害自由及毀損等罪。

    有鄰居透露，梁男平時為母親把屎把尿，堪稱是一位孝子，個性相當開朗，但梁男的大哥不太會跟人打招呼，也不愛講話，性格較為陰沉。

    梁姓死者平時有去社區大學進修，會與同學聊LINE、吃飯聚餐，上月30日晚間11點多，53歲張姓女同學傳訊息給梁男，不僅沒有回覆，也沒有已讀訊息，等到9月5日下午依然失聯，張女懷疑梁男發生意外，下午5點多前往永和警分局得和派出所報案協尋，沒想到梁男已在智光街公寓3樓遭遇不測。

    警方發現梁男遺體時已發黑腫脹，僅剩下軀幹及右腳，頭顱遭到利刃砍斷，雙手臂及右腳也被肢解，案發現場的血水已乾涸、發黑。

    員警後續在現場找到6把刀械，包括菜刀及剁骨頭的鋼刀，其中有4把外觀極新，另2把為舊刀，6把刀是否為凶刀仍有待檢驗，據現場跡證研判，死者有可能是在睡夢中遇害，目前已將梁姓大哥列為嫌疑人，持續追查其行蹤。

    新北市永和區驚傳分屍案，警方現已將梁姓大哥（拖紅色行李箱者）列為嫌疑人。（記者闕敬倫翻攝）

    新北市永和區驚傳分屍案，警方現已將梁姓大哥（拖紅色行李箱者）列為嫌疑人。（記者闕敬倫翻攝）

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