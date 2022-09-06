永和分屍案》死者事母至孝沾酒變個人 失聯大哥曾問垃圾車何時來

新北市永和孫姓男子驚傳在住處遭殺害、分屍，死者陳屍示意圖。（記者吳仁捷翻攝）

2022/09/06 00:33

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市永和驚傳孫姓男子遭分屍慘案，與死者同住的大哥失聯，警方列為重要嫌疑人，另據專案小組查訪，失連的孫男曾問樓下鄰居什麼時候垃圾車會來，看似心神不寧，專案小組不排除死者大體遭分屍丟棄垃圾車，全力追緝失聯孫男到案，釐清全案疑點。

死者鄰居透露，孫家在這居住數十年，有多位兄弟姐妹，死者曾與老母親同住，事母至孝，會背年邁母親上下樓，不過近年與大哥同住，因工作不穩定，不時向退休的胞兄要錢，尤其沾酒後就變了個人，不時與胞兄口角。

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據透露，檢警勘驗分屍案現場，發現死者身軀倒在床邊，頭部遭砍下的軀幹與床緣下擺切齊，四肢被砍得只剩下左腳，血跡已乾涸，警方不排除任何可能，仍待釐清發現屍體處為案發現場，或遭搬運至此。

永和警分局偵查隊長李志祥說，今天下午接到一名女性報案，指稱她的友人失聯多日，警方獲報趕往現場勘查，果然聞到異味，破門赫見一具已遭分屍的軀體；由於死者失聯至少約一週，目前鎖定與死者同住的大哥涉嫌重大。

警方漏夜通知死者家屬製作筆錄，因死者遺體欠缺頭顱、軀體，家屬仍待尋獲頭顱、手腳，確認遺體身分。

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