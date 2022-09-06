為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    永和分屍案》死者事母至孝沾酒變個人 失聯大哥曾問垃圾車何時來

    新北市永和孫姓男子驚傳在住處遭殺害、分屍，死者陳屍示意圖。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市永和孫姓男子驚傳在住處遭殺害、分屍，死者陳屍示意圖。（記者吳仁捷翻攝）

    2022/09/06 00:33

    〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市永和驚傳孫姓男子遭分屍慘案，與死者同住的大哥失聯，警方列為重要嫌疑人，另據專案小組查訪，失連的孫男曾問樓下鄰居什麼時候垃圾車會來，看似心神不寧，專案小組不排除死者大體遭分屍丟棄垃圾車，全力追緝失聯孫男到案，釐清全案疑點。

    死者鄰居透露，孫家在這居住數十年，有多位兄弟姐妹，死者曾與老母親同住，事母至孝，會背年邁母親上下樓，不過近年與大哥同住，因工作不穩定，不時向退休的胞兄要錢，尤其沾酒後就變了個人，不時與胞兄口角。

    據透露，檢警勘驗分屍案現場，發現死者身軀倒在床邊，頭部遭砍下的軀幹與床緣下擺切齊，四肢被砍得只剩下左腳，血跡已乾涸，警方不排除任何可能，仍待釐清發現屍體處為案發現場，或遭搬運至此。

    永和警分局偵查隊長李志祥說，今天下午接到一名女性報案，指稱她的友人失聯多日，警方獲報趕往現場勘查，果然聞到異味，破門赫見一具已遭分屍的軀體；由於死者失聯至少約一週，目前鎖定與死者同住的大哥涉嫌重大。

    警方漏夜通知死者家屬製作筆錄，因死者遺體欠缺頭顱、軀體，家屬仍待尋獲頭顱、手腳，確認遺體身分。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    永和分屍案》又是永和？4年3起駭人分屍 員警憂心仿效效應
    2022/09/05 23:52

    永和分屍案》又是永和？4年3起駭人分屍 員警憂心仿效效應
    永和分屍案》同住胞兄列重要嫌疑人 警方漏夜追緝
    2022/09/05 23:39

    永和分屍案》同住胞兄列重要嫌疑人 警方漏夜追緝

    邁向新未來 期交所擬定3+E重點
    永和驚傳分屍案！男子失聯多日 友人與警登門發現已身亡
    2022/09/05 21:52

    永和驚傳分屍案！男子失聯多日 友人與警登門發現已身亡

    擁抱八期公園水岸風景 「坤悅君睿」璀璨登場
    社會今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播