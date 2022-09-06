永和分屍案死者大哥案發後失聯 11年前曾持菜刀威脅殺弟

新北市永和區傳出命案。（記者吳仁捷攝）

2022/09/06 05:54

〔記者吳仁捷、鄭景議／新北報導〕新北市永和區驚傳分屍案，據了解，54歲死者曾任法警，為照顧年邁老母親，提前辭職，兄弟姊妹則支應他生活費，作為照顧母親酬勞；鄰居透露，近日某日凌晨，死者大哥拖著行李箱進家，還大聲關門，因吵醒鄰居被喝斥。專案小組查出，死者11年前就遭大哥持菜刀家暴，大哥當時持菜刀恐嚇死者，吃上家暴妨害自由官司，處拘役50天，未料11年後傳出分屍悲劇，涉有重嫌大哥也失聯，讓全案充滿疑點。

據透露，死者家中有9個兄弟姐妹，死者為家中么弟、曾任法警，孝順的他為照顧年邁母親，在退休前提前辭職，由兄弟姊妹每人每月給3500元，作為照顧老母親的酬勞，鄰居曾看見死者照顧母親時，背著她下樓，事親至孝。

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鄰居透露，近來曾於某天凌晨發現死者大哥拖行李箱，上樓後大聲關門，有一天還兩度詢問鄰居垃圾車什麼時候來，鄰居告知他週三、週日才有垃圾車，但死者大哥好像若有所思，沒在聽人說話。

據了解，失聯的大哥曾於11年前，對死者犯下家暴妨害自由案，當時兩兄弟與母親同住，因大哥想上廁所，便驅趕母親，死者勸大哥因母親中風行動不便，要他使用另一間廁所，兩兄弟因而發生爭吵，大哥竟衝進廚房，出來後高舉菜刀向死者怒嗆「你看我敢不敢、你以為我不敢殺你」等話語，令死者心生畏懼報警，事後大哥被起訴也判拘役。

鄰居說，死者大哥脾氣不好，酒後就跟死者、母親起爭執，兄弟姊妹都跟大哥不合，大哥會跟死者同住，是因兩人都沒成家，才同住老家。

死者友人張女說，30日收到死者的LINE早安圖後，就沒再接過他的訊息，因多日都沒回應，懷疑他安危才報警，沒想到竟遭遇不幸。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

新北永和分屍案死者曾任法警，十一年前也曾遭遇同住的大哥持菜刀威脅家暴。（記者吳仁捷翻攝）警方提供

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