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    永和男遭分屍！同住胞兄失蹤列重要嫌疑人 警漏夜追緝

    新北永和驚傳孫姓男子於住處遭分屍命案，同住大他十歲胞兄失聯，被警列為重要嫌疑人。（記者吳仁捷攝）

    新北永和驚傳孫姓男子於住處遭分屍命案，同住大他十歲胞兄失聯，被警列為重要嫌疑人。（記者吳仁捷攝）

    2022/09/05 23:39

    〔記者吳仁捷、鄭景議／新北報導〕新北市永和驚傳分屍命案，張姓女子因為友人孫男從上月底失聯報案，永和警方今晚到孫男智光街住處破門，赫見孫男明顯死亡，且遭人殺害分屍，頭顱雙手右腳都遭砍下，只剩身軀、左腳，同住的64歲胞兄失聯，警方列為嫌疑人，正漏夜查緝哥哥到案釐清全案。

    附近鄰居說，兩兄弟因年齡差距有代溝，素有嫌隙，多年前不時爭吵，近年因疫情平靜一些，未料傳出駭人命案。

    鄰居透露，孫男為家中老六，上有5個哥姊，與孫男同住的為老大，孫家是永和大姓，孫男來自大家族，房產為父母留下，其餘兄弟姊妹並未同住，僅有這對兄弟同住該處，已經住了十多年；哥哥已經退休多年，兩人因為年齡有差距，加上弟弟工作不穩定，又時常喝酒鬧事，還會跟哥哥借錢，雙方常常發生口角。

    近年因為疫情，哥哥以此為由要弟弟少出家門，但弟弟不聽，仍三天兩頭往外跑，導致雙方爭執而後冷戰，雙方平時一人一室，雖住同房但形同陌路，各過各的，一有交談，便是大聲爭吵，吵到鄰居都聽的到，近日沒聽見爭吵聲，鄰居以為兩兄弟相安無事，聽聞發生駭人分屍案，大為吃驚，難以置信。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    新北永和驚傳孫姓男子於住處遭分屍命案，同住大他十歲胞兄失聯，被警列為重要嫌疑人。（記者吳仁捷攝）

    新北永和驚傳孫姓男子於住處遭分屍命案，同住大他十歲胞兄失聯，被警列為重要嫌疑人。（記者吳仁捷攝）

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