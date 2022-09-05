永和4年3起駭人分屍案 警憂心仿效效應

新北永和今晚再傳分屍案，這已是永和四年來第三起分屍案，居民人心惶惶。（記者吳仁捷攝）

2022/09/05 23:52

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市永和今晚驚傳孫姓男子被警方發現，在住處慘遭分屍，同住大他十歲的胞兄被列為關係人，消息一出，永和地區居民人心惶惶，指稱這已是4年來第3起分屍案，警方除積極緝兇，也嚴防仿效效應。

53歲張姓女子5日傍晚向永和警方報案，指稱她就讀社區大學的同學，54歲梁孫姓男子上月30日失聯至今，警方到孫男位於永和智光街公寓3樓住處，破門後赫見梁男遭分屍，頭顱、雙手、右腳都遭砍下，明顯死亡，遺體腫脹、流出屍水，血液已乾涸，研判死亡3天以上，因孫男同住的64歲大哥失聯，被列為重大嫌疑人，仍待查緝孫男到案釐清全案。

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據了解，去年12月底，同在永和的符姓男子將8旬老父接回家同住才4天，竟以枕頭悶死父親，先將其藏屍10天，後不堪傳出惡臭，符嫌喪心病狂支解父親遺體、頭顱、四肢，丟進住家旁大排，但猶如人彘身軀浮出水面，導致惡行曝光，符男辯稱氣憤父親長期家暴母親行兇，新北地院依殺害直系血親尊親屬罪與毀損屍體罪，合併判刑19年，官司仍未定讞。

無獨有偶，2018年8月永和分屍案駭人聽聞，警方獲報追查，查出加拿大籍男子顏伯萊（Ryan）遭美籍刺青師孫武生、非裔男子Bent殺害、砍斷四肢棄屍永和河濱。

警方表示，永和去年發生殺父後棄屍大排、大前年傳出因販毒衍生分屍案，不排除同住永和的嫌犯仿效，正全力追查在逃的大哥到案，並追尋其餘遺體下落，釐清是否孫男子所為，進一步確認犯案動機。

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新北永和今晚再傳分屍案，這已是永和四年來第三起分屍案，居民人心惶惶。（記者吳仁捷攝）

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